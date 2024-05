Grafenschachen holt Auswärtssieg beim SV Heiligenkreuz

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:26

Ein unterhaltsames Match im Waldstadion fand am Freitagabend statt, als der SV Heiligenkreuz auf den SC Grafenschachen traf. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell im Zuge der 25. Runde in der II. Liga Süd. Mit einem Endstand von 1:2 konnte sich Grafenschachen knapp durchsetzen. Die Begegnung war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, wobei beide Mannschaften ihr Bestes gaben, um die Oberhand zu gewinnen.

Ein Spiel der verpassten Möglichkeiten

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für die Gäste durch Michael Strobl, der bereits in der ersten Minute den Führungstreffer für Grafenschachen erzielte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für ein Spiel voller Spannung und Leidenschaft. Heiligenkreuz ließ sich davon jedoch nicht beirren und schuf sich in der Folge mehrere gute Chancen. Bendegúz Keresztély Szinay traf in der 29. Minute zum verdienten Ausgleich, nachdem er zuvor schon die Latte getroffen hatte. Die Heimmannschaft drängte auf den Führungstreffer, doch trotz mehrerer hochkarätiger Chancen, unter anderem durch Willgruber, der gleich zweimal am stark haltenden Buchegger scheiterte, und einer weiteren Gelegenheit von Fehér.

Grafenschachen nutzt Fehler konsequent aus

Die Entschlossenheit von Grafenschachen zeigte sich in der 34. Minute, als Anze Kosnik einen Fehler in der Abwehr von Heiligenkreuz ausnutzte und das 1:2 erzielte. Dieser Treffer stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf. Heiligenkreuz unternahm alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Doch trotz einer guten Konterchance für Grafenschachen wie in der 88. Minute blieb es beim knappen Vorsprung für die Gäste.

II. Liga Süd: Heiligenkreuz : Grafenschachen - 1:2 (1:2)

34 Anze Kosnik 1:2

29 Bendegúz Keresztély Szinay 1:1

1 Michael Strobl 0:1

