Olbendorf holt per Turnaround "Big Points" gegen Rechnitz

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:43

Am Samstagabend erlebten die Zuschauer ein aufregendes Fußballspiel zwischen Olbendorf und SV Rechnitz, das an Spannung kaum zu überbieten war. Nach einem torlosen ersten Durchgang, in dem beide Teams ihre Chancen ungenutzt ließen, entfaltete sich in der zweiten Hälfte ein wahres Fußball-Drama, das erst in den letzten Minuten seine Entscheidung fand. Olbendorf gelang es, einen 0:2 Rückstand in einen 3:2 Sieg umzuwandeln und damit die Partie spektakulär für sich zu entscheiden.

Erste Halbzeit: Ein Spiel auf Augenhöhe

Die Begegnung begann mit hohem Engagement beider Mannschaften. Schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass sich ein ausgeglichenes Spiel entwickeln würde. Trotz einiger guter Ansätze blieben Tore jedoch aus. In der 25. Minute wurde das Spiel durch eine unschöne Szene überschattet, als Sebastian Plank von Olbendorf sich schwer verletzte und vom Platz getragen werden musste (Gute Besserung an dieser Stelle). Dieser Vorfall ließ das Spiel kurzzeitig stillstehen, doch nach einer Unterbrechung ging es weiter, ohne dass sich am torlosen Stand bis zur Halbzeitpause etwas änderte.

Ein dramatisches Finale

Zu Beginn der zweiten Halbzeit überraschte SV Rechnitz mit einem schnellen Tor durch Robin Gollerits in der 52. Minute, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Nino Werderitsch in der 66. Minute, was den Gästen eine scheinbar komfortable 2:0 Führung bescherte. Doch Olbendorf gab sich nicht geschlagen. Angeführt von Thomas Nebl, der in der 72. Minute den Anschlusstreffer erzielte, fand Olbendorf zurück ins Spiel. Nur drei Minuten später, in der 75. Minute, sorgte Nebl erneut für Jubel bei den Heimfans, indem er den Ausgleich erzielte.

Als das Spiel schon dem Ende zuging, zeigte Olbendorf in den letzten Minuten des Spiels eine beeindruckende Moral. In der 82. Minute gelang es David Radostits, den Siegtreffer für Olbendorf zu erzielen und damit eine vollständige Wende herbeizuführen. Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen von SV Rechnitz geprägt, den Ausgleich zu erzielen, doch Olbendorf hielt dem Druck stand und sicherte sich in einem atemberaubenden Finish einen 3:2 Sieg.

II. Liga Süd: Olbendorf : Rechnitz - 3:2 (0:0)

82 David Radostits 3:2

75 Thomas Nebl 2:2

72 Thomas Nebl 1:2

66 Nino Werderitsch 0:2

52 Robin Gollerits 0:1

