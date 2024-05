Spätes Schreiner-Siegtor von SV Rechnitz gegen SV Heiligenkreuz

Spielberichte

Freitag, 10. Mai 2024

Ein dramatisches Match in der II. Liga Süd endete mit einem knappen 1:0-Sieg für SV Rechnitz gegen SV Heiligenkreuz. Das einzige Tor des Spiels fiel in den letzten Minuten, was den Heimfans späten Jubel bescherte. Trotz hart umkämpfter 90 Minuten konnten sich die Gäste nicht gegen die entscheidende Aktion kurz vor Schluss wehren.

Ein intensiver Start und ein ausgeglichenes Spiel

Das Spiel begann energisch, mit beiden Teams, die sofort offensiv agierten, um die frühe Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Bereits in den ersten Minuten war klar, dass beide Mannschaften gewillt waren, den Sieg zu erringen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe blieben jedoch klare Torchancen zunächst aus. Das hohe Tempo und der Kampfgeist beider Teams sorgten für eine spannende erste Halbzeit, die jedoch torlos endete.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Halbzeitpause setzten beide Teams ihre Suche nach dem Führungstreffer fort. Die Einwechslungen auf beiden Seiten deuteten darauf hin, dass die Trainer neue Impulse setzen wollten. Für SV Rechnitz kam u.a. Mandl für Dorner ins Spiel, während SV Heiligenkreuz Willgruber durch Schlener ersetzte, um frische Kräfte zu mobilisieren. Trotzdem blieb das entscheidende Tor lange aus.

Das Spiel schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, bis in der 83. Minute der Durchbruch für SV Rechnitz gelang. Ádám Mihály Schreiner erwies sich als Held des Tages, als er nach einem abgewehrten Schuss zur Stelle war und den Abpraller zum 1:0 verwertete. Dieses Tor löste ekstatische Reaktionen bei den Heimfans aus und stellte die Weichen für den Rest des Spiels.

In der Nachspielzeit versuchte SV Heiligenkreuz verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine signifikanten Chancen mehr kreieren. Das Spiel endete schließlich mit einem 1:0-Sieg für SV Rechnitz.

II. Liga Süd: Rechnitz : Heiligenkreuz - 1:0 (0:0)

83 Ádám Mihály Schreiner 1:0

