SV Mühlgraben triumphiert auswärts beim SV Kukmirn

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:27

In einem spannenden Duell der 26. Runde in der II. Liga Süd standen sich SV Kukmirn und SV Mühlgraben gegenüber. Vor heimischer Kulisse konnte SV Kukmirn die frühe Führung von SV Mühlgraben nicht halten und verlor letztendlich mit 1:3. Die Begegnung war geprägt von intensiven Spielphasen und entscheidenden Momenten, die das Ergebnis zugunsten der Gäste kippen ließen.

Aufregende erste Halbzeit mit wechselnder Führung

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff und SV Mühlgraben setzte in der 26. Minute ein starkes Zeichen. Kresimir Matovina nutzte einen gut ausgeführten Eckball, um den Ball kraftvoll ins Netz zu befördern und seine Mannschaft mit 0:1 in Führung zu bringen. SV Kukmirn reagierte jedoch prompt und erzielte in der 33. Minute durch Daniel Fekete, der nach einem Elfmeter erfolgreich war, den Ausgleich zum 1:1. Die Stimmung auf dem Platz war elektrisierend, und die Fans wurden Zeugen eines offenen Schlagabtausches.

Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, brachte Jonas Prem die Gäste erneut in Führung. Mit einem präzisen Distanzschuss zum 1:2 ließ er dem Torhüter von SV Kukmirn keine Chance und sorgte damit für einen psychologisch wichtigen Vorteil zur Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Entscheidende Treffer und vergebene Chancen

Die zweite Hälfte des Spiels begann mit hohem Druck von SV Mühlgraben, die ihre Führung weiter ausbauen wollten. Kresimir Matovina, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, hatte in der 54. Minute eine große Kopfballchance, konnte den Ball jedoch nicht optimal drücken. SV Kukmirn hingegen kämpfte tapfer, um den Ausgleich zu erzielen, aber die Defensive der Gäste stand sicher.

In der 61. Minute war es dann Kresimir Matovina, der mit seinem zweiten Tor des Tages den Sack zu machte. Freistehend im Strafraum schloss er kühl zum 1:3 ab und ließ damit die Hoffnungen von SV Kukmirn schwinden. Die Heimmannschaft hatte in der 64. Minute noch eine gute Gelegenheit durch einen Konter, konnte diese jedoch nicht verwerten. Auch ein Abseitstor in der 72. Minute hätte SV Mühlgraben beinahe weiter in Front gebracht, wurde jedoch vom Schiedsrichter nicht anerkannt.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 1:3 Sieg für SV Mühlgraben, nachdem beide Teams bis zum Schlusspfiff um jeden Ball gekämpft hatten. SV Mühlgraben konnte sich durch diesen Erfolg wichtige Punkte sichern, während SV Kukmirn die Niederlage hinnehmen musste.

II. Liga Süd: Kukmirn : Mühlgraben - 1:3 (1:2)

61 Kresimir Matovina 1:3

46 Jonas Prem 1:2

33 Daniel Fekete 1:1

26 Kresimir Matovina 0:1

