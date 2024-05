Spektakuläre Wende: ASV Tobaj bezwingt ASV Sankt Martin/Raab

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:29

In einem mitreißenden Fußballspiel der II. Liga Süd (BGLD) sahen die Zuschauer eine spektakuläre Partie zwischen dem ASV Gemeinde Tobaj und dem ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, die mit einem 2:1 Heimsieg für Tobaj endete. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit drehte Tobaj die Partie in der zweiten Hälfte mit entscheidenden Toren und sicherte sich somit den Sieg in der 26. Runde.

Früher Rückstand und hektische Schlussphase der ersten Halbzeit

Das Spiel begann dynamisch, und beide Teams zeigten früh ihre Absichten, den Sieg erringen zu wollen. Die erste Halbzeit war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste aus Sankt Martin/Raab die Nase vorn hatten. In der 38. Minute nutzte Christian Lendl eine Gelegenheit und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer zeigte die Effektivität von Sankt Martin/Raab, die trotz gleichwertiger Spielanteile effizienter in der Chancenverwertung waren.

Dramatische Wendung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam ein verändertes Team von ASV Tobaj auf das Feld. Die Heimmannschaft, angefeuert von der eigenen Kulisse, startete mit neuer Energie und Drang in die zweite Halbzeit. Ihre Bemühungen wurden schnell belohnt, als Julian Jautz-Lackner in der 55. Minute nach einer Ecke den Ausgleich erzielte. Dieses Tor gab Tobaj sichtlich Auftrieb, und die Mannschaft drückte auf die Führung. Nur sieben Minuten später, in der 62. Minute, schockte David Leitner die Gäste mit einem spektakulären Fernschuss aus 25 Metern, der zum 2:1 führte.

Die Überlegenheit von Tobaj in der zweiten Halbzeit war unübersehbar, und der Kommentar, dass die Mannschaft „drückend überlegen“ sei, spiegelte sich in den zahlreichen Chancen und der spielerischen Dominanz wider. Ein dramatischer Moment ereignete sich in der 90. Minute, als ein Freistoß von Tobaj an die Stange klatschte, was fast das 3:1 bedeutet hätte.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:1 Heimsieg für ASV Tobaj. Die zweite Halbzeit zeigte eine beeindruckende Wende und unterstrich die Fähigkeit der Mannschaft, unter Druck zu performen und das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Sankt Martin/Raab - 2:1 (0:1)

62 David Leitner 2:1

55 Julian Jautz-Lackner 1:1

38 Christian Lendl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.