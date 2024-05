ASKÖ Rotenturm sichert sich knappen Sieg gegen Olbendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:15

Im Rahmen der 26. Runde der II. Liga Süd lieferten sich ASKÖ Rotenturm und Olbendorf ein packendes Duell, das mit einem knappen 2:1 zugunsten der Gastgeber endete. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strategischen Zügen und entscheidenden Momenten, die die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Partie begann dynamisch mit einem frühen Tor für ASKÖ Rotenturm, das bereits in der 3. Minute durch Adam Bendeguz Horvath fiel. Nach einer scharf getretenen Ecke fand Horvath den Ball vor seinen Füßen und ließ dem Torwart von Olbendorf keine Chance. Die frühe Führung gab Rotenturm Auftrieb, doch Olbendorf ließ sich nicht beirren und fand schnell zurück ins Spiel.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 17. Minute erzielte Manuel Csencsics mit einem präzise ausgeführten Freistoß den Ausgleich. Das Tor war ein Weckruf für beide Teams, und das Spielgeschehen verlagerte sich zunehmend ins Mittelfeld, wobei beide Mannschaften um die Kontrolle rangen.

Emotionen und Entscheidungen prägen die zweite Halbzeit

Der Wendepunkt des Spiels kam in der 33. Minute, als Rotenturm einen Elfmeter zugesprochen bekam. Jan Pascal Takacs trat an und verwandelte sicher, um sein Team erneut in Führung zu bringen. Dieses Tor sollte später den Endstand bedeuten, obwohl das Spiel bis zum Schluss offen blieb.

Die Partie blieb weiterhin hart umkämpft, und in der 77. Minute sah Tom Ochsenhofer von Rotenturm die Rote Karte, was das Spiel noch einmal spannender machte. Olbendorf nutzte die numerische Überlegenheit und drängte auf den Ausgleich, jedoch ohne Erfolg. Trotz mehrerer Wechsel auf beiden Seiten und verzweifelter Angriffe in den letzten Minuten konnte Olbendorf den Abwehrriegel von Rotenturm nicht durchbrechen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von hoher Intensität geprägt, da Olbendorf alles nach vorne warf, während Rotenturm versuchte, das knappe Ergebnis über die Zeit zu retten. Mit geschicktem Zeitmanagement und fokussierter Verteidigung gelang es Rotenturm, die 2:1 Führung zu verteidigen und wichtige drei Punkte zu sichern.

II. Liga Süd: ASKÖ Rotenturm : Olbendorf - 2:1 (2:1)

33 Jan Pascal Takacs 2:1

17 Manuel Csencsics 1:1

3 Adam Bendeguz Horvath 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.