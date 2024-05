Eigentor entscheidet Heimspiel für Grafenschachen gegen Großpetersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 20:17

In einem intensiven und bis zuletzt spannenden Spiel der II. Liga Süd (BGLD) sicherte sich der SC Grafenschachen durch ein spätes Eigentor einen knappen 1:0-Sieg gegen den SV Großpetersdorf. Das einzige Tor des Spiels fiel in der 60. Minute, was den Heimsieg für Grafenschachen bedeutete und die Zuschauer in letzter Minute jubeln ließ.

Ein Kampf der Taktiken und Nerven

Beide Teams zeigten von Anfang an ein hohes Maß an Engagement und Kampfgeist. Grafenschachen und Großpetersdorf lieferten sich einen ausgeglichenen ersten Durchgang, der jedoch an echten Torchancen mangelte. Trotz einiger vielversprechender Angriffe beider Mannschaften ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Halbzeit nur erhöhte.

Nach der Pause schienen die Teams zunächst weiterhin gleichauf zu sein. Die Zuschauer sahen einige taktische Änderungen und frische Beine auf dem Spielfeld, was die Dynamik des Spiels beeinflusste. Grafenschachen machte einen Wechsel in der 39. Minute, indem Marcel Jahrmann für den verletzten Jakob Lang eingewechselt wurde, was die Defensive stärkte. Großpetersdorf reagierte mit eigenen Wechseln in der 57. und 67. Minute, um frische Offensive zu bringen und das Blatt zu wenden.

Entscheidendes Eigentor lässt Grafenschachen jubeln

Der Wendepunkt des Spiels kam in der 60. Minute, als ein unglückliches Eigentor von Lukas Rudolf von Großpetersdorf den Gastgebern Grafenschachen die Führung brachte. Rudolf versuchte, eine gefährliche Flanke abzuwehren, lenkte den Ball jedoch unglücklicherweise ins eigene Netz. Dieses Tor erwies sich letztlich als entscheidend für den Ausgang des Spiels.

Trotz des Rückstands kämpfte Großpetersdorf weiter und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Die Mannschaft erhöhte den Druck und gestaltete die letzten Minuten sehr intensiv. Doch die Defensive von Grafenschachen stand sicher und ließ keine weiteren Tore zu. Die Spannung hielt bis zum Schlusspfiff an, und die Erleichterung bei den Spielern und Fans von Grafenschachen war groß, als sie den knappen Sieg unter Dach und Fach brachten.

II. Liga Süd: Grafenschachen : Großpetersdorf - 1:0 (0:0)

60 Lukas Rudolf 1:0

