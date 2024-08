SC Grafenschachen dreht Spiel in Großpetersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 02. August 2024 21:33

Im Auftaktspiel der II. Liga Süd trafen der SV Großpetersdorf und der SC Grafenschachen aufeinander. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, das am Ende die Gäste mit 3:2 für sich entscheiden konnten. Besonders die Schlussphase bot Hochspannung, als Großpetersdorf den Anschlusstreffer erzielte und um den Ausgleich kämpfte.

Gäste drehen Spiel

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Der SCG war dabei etwas besser im Spiel, während Großpetersdorf noch seine Formation suchte. In der 19. Minute konnten die Heimischen jedoch in Führung gehen: Ein fragwürdiger Elfmeter wurde von Balint Gaal sicher verwandelt, und es stand 1:0. Der Treffer schien den Hausherren zunächst Rückenwind zu geben, doch Grafenschachen ließ sich nicht lange bitten und glich in der 24. Minute aus. Viktor Markus erzielte nach einem Freistoß per Kopf den 1:1-Ausgleich.

Die Partie blieb offen und beide Mannschaften drängten auf den Führungstreffer. In der 33. Minute hatten die Hausherren eine große Chance, aber Puchegger rettete auf der Linie und verhinderte das 2:1. Nur zwei Minuten später schlug dann Grafenschachen erneut zu: Matthias Wenzl hämmerte den Ball unter die Latte und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. Großpetersdorf setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, und das Spiel wurde intensiver. In der 56. Minute hatte Grafenschachen eine weitere gute Gelegenheit, doch SVG-Keeper Peter Rengel konnte den Schuss von Lukas Rudolf abwehren. Großpetersdorf drängte weiter und hatte mehrere Chancen, doch die Grafenschachener Abwehr hielt stand.

In der 86. Minute sah es dann nach einer Vorentscheidung aus: Viktor Markus erzielte seinen zweiten Treffer des Abends und erhöhte für Grafenschachen auf 3:1. Doch Großpetersdorf gab sich nicht geschlagen und konnte in der 90. Minute noch einmal verkürzen. Fabio Jani verkürzte auf 2:3 und machte die Schlussphase noch einmal spannend.

Trotz aller Bemühungen der Hausherren blieb es beim 3:2 für Grafenschachen, das sich damit drei wichtige Punkte zum Saisonstart sichern konnte. Insgesamt war es ein spannendes Spiel mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, das den Zuschauern beste Unterhaltung bot.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ER (645 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ER mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.