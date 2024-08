SV Rechnitz fährt zum Saisonauftakt die ersten Punkte ein

Spielberichte

Im Auftaktspiel der II. Liga Süd setzte sich der SV Rechnitz in einem spannenden Duell gegen den SV Neuberg mit 2:1 durch. Die Gastgeber dominierten das Spiel in der ersten Halbzeit und gingen mit einer verdienten 2:0 Führung in die Pause. Trotz einer Aufholjagd der Neuberger in der zweiten Halbzeit reichte es für die Gäste am Ende nur für den Anschlusstreffer.

Dominante Hausherren mit früher 2:0-Führung

Schon in den ersten Minuten zeigte sich der SV Neuberg mit einer Offensivaktion, als nach einer Hereingabe von links von Nico Plank und der Weiterleitung des Balles von Dominik Glavina, Valentin Gabriel am Elfmeterpunkt zum Ball kam. Anstatt direkt abzuschließen, versuchte Gabriel die Kugel anzunehmen, was jedoch misslang.

In der 16. Minute bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Pavel Usakov im Strafraum gefoult wurde. Ádám Schreiner trat an und verwandelte sicher zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Die Heimischen blieben am Drücker und nur acht Minuten später erhöhte Roland Szanto nach einem Pass von Usakov und einem sehenswerten Schlenzer aus extrem spitzem Winkel ins lange Eck auf 2:0.

Auch in der Folgezeit blieb der SV Rechnitz die dominierende Mannschaft. In der 25. Minute gelang es Usakov, sich erneut in Szene zu setzen, doch diesmal scheiterte er im Eins-gegen-Eins-Duell an Torwart Maximilian Posch. So ging es mit einer verdienten 2:0 Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer der Gäste fällt zu spät

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Rechnitz zeigte sich weiterhin als das aktivere Team, während von den Gästen offensiv zunächst wenig zu sehen war. Erst in der 65. Minute kam Dominik Glavina nach einer Hereingabe von links zu einer guten Kopfballchance, verfehlte jedoch das Tor knapp.

Die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer robusten Defensive der Gastgeber. In der 83. Minute nutzte Dominik Weber einen Fehler der Rechnitzer Hintermannschaft aus, als ein Verteidiger ausrutschte. Weber nahm den Ball auf, dribbelte zur Strafraumgrenze und traf flach ins linke Eck zum 2:1.

Nur eine Minute später hätte Jan Langer nach einer Ecke von Szanto fast den alten Zwei-Tore-Abstand wiederhergestellt, doch sein Kopfball am kurzen Pfosten ging knapp am Tor vorbei. Die letzten Minuten waren von hektischen Aktionen und einem lautstarken Publikum geprägt, das mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen unzufrieden war. Der Schlusspfiff ertönte nach sechs Minuten Nachspielzeit und besiegelte den 2:1 Sieg des SV Rechnitz.

