SV Mühlgraben fegt Oberdorf mit 5:1 vom Platz

Spielberichte

Im Auftaktspiel der II. Liga Süd fertigte der SV Mühlgraben Aufsteiger ASKÖ Oberdorf mit 5:1 ab. Nachdem die Gäste früh in Führung gegangen waren, zeigte Mühlgraben eine beeindruckende Leistungssteigerung und sicherte sich am Ende einen klaren Erfolg. Beim Kantersieg der Hausherren wussten vor allem Martin Nagy und Julian Pfeifer zu gefallen.

Aufsteiger mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einer spannenden Atmosphäre, als beide Mannschaften sich in der Fullspeed Arena aufwärmten. Pünktlich um 19 Uhr ertönte der Anpfiff, und es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel. Bereits in der 2. Minute nutzte Oberdorf eine Unachtsamkeit vor der Mühlgrabener Strafraumgrenze aus. Niklas Peischl war es, der mit einem scharfen Schuss unter die Latte traf und den Aufsteiger in Front brachte.

Der SV ließ sich jedoch nicht entmutigen und suchte den schnellen Ausgleich. In der 9. Minute verzeichneten die Mühlgrabener ihren ersten nennenswerten Torschuss, doch Gästegoalie Barnabas Bögöly konnte den Ball sicher fangen. In der 25. Minute schienen die Hausherren den Ausgleich erzielt zu haben, doch das Tor wurde wegen Handspiels nicht anerkannt.

Die Bemühungen der Gastgeber zahlten sich schließlich in der 30. Minute aus. Nach einer schönen Aktion in der Box setzte sich Bence Heiter durch und spielte den Ball auf Martin Nagy, der nicht zögerte und das Leder ins Kreuzeck hämmerte. Mit diesem Treffer zum 1:1 ging es in die Halbzeitpause, nachdem die erste Hälfte mit eher wenigen Höhepunkten zu Ende ging.

Mühlgraben dreht auf und dominiert die zweite Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte der SV Mühlgraben den Druck und wollte die Weichen auf Sieg stellen. In der 46. Minute startete die zweite Hälfte ohne Wechsel, und die Gastgeber kamen sofort besser ins Spiel. Bereits in der 55. Minute konnten die heimischen Fans erneut jubeln: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf landete der Ball bei Zan Horvat, der gekonnt zum 2:1 traf.

Die Hausherren dominierten nun das Spielgeschehen und bauten ihren Vorsprung aus. In der 69. Minute gelang dem ein Ballgewinn im Mittelfeld, der zu Nagy weitergeleitet wurde. Dieser blieb vor dem Tor eiskalt und schob den Ball trocken an Torwart Bögöly vorbei in die Maschen.

Doch Mühlgraben war noch nicht fertig. In der 79. Minute gelang Bendegüz Szinay ein wahres Traumtor. Der 23-jährige Ungar zog aus der zweiten Reihe ab und zimmerte das Leder unhaltbar unter die Latte. Mit diesem Kunstschuss zum 4:1 war das Spiel entschieden.

Den Schlusspunkt setzte der ebenerst eingewechselte Julian Pfeifer in der 88. Minute. Nach einer schönen Kombination vor der Box landete der Ball beim 25-Jährigen, der das Leder ins linke Eck schob. Damit stand es 5:1, und die Anhänger des SV Mühlgraben konnten sich über einen gelungenen Saisonauftakt freuen. In der Schlussphase hatte Oberdorf noch eine Gelegenheit auf einen zweiten Treffer, doch der Schuss verfehlte das Ziel knapp. Nach 93 Minuten beendete Schiedsrichter Maxharri das Spiel, und der SV Mühlgraben konnte sich über einen beeindruckenden 5:1-Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (7766 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.