Überzeugender Auftaktsieg: USVS Rudersdorf bezwingt SK Unterschützen klar

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 21:51

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf startete die neue Saison der II. Liga Süd (BGLD) mit einem eindrucksvollen 5:1-Heimsieg gegen den SK Unterschützen. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Mannschaft aus Rudersdorf den Grundstein für ihren Erfolg und dominierte das Spielgeschehen nahezu durchgehend - starke Performance des Absteigers in allen Belangen.

Blitzstart für den Gastgeber geht mit Zwei-Tore-Polster zur Pause einher

Von Beginn an machte der USVS Hausbauführer Rudersdorf klar, dass sie die drei Punkte im Auftaktspiel unbedingt zuhause behalten wollten. Bereits in der 3. Minute gelang Gabriel Antin nach einem langen Pass von Stanley der Führungstreffer. Antin zog nach "Robben-Manier" in die Mitte und versenkte den Ball unhaltbar unter der Latte.

In der 26. Minute war es Noah Yaya Bah, der die Führung weiter ausbaute. Eine präzise Flanke von Ibrahim Sahin fand Bah, der sich im Strafraum durchsetzte und den Ball ins Kreuzeck schoss. Der frühe 2:0-Vorsprung war verdient und spiegelte die Überlegenheit der Heim-Mannschaft wider.

Doch der SK Unterschützen gab sich noch nicht geschlagen. In der 33. Minute gelang Attila Gerencser der Anschlusstreffer zum 2:1. Nach einem Standard prallte der Ball von Sommer ab, und Gerencser nutzte die Chance eiskalt. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später stellte Ibrahim Sahin den alten Abstand wieder her. Nach einem Lochpass von Dzemo tanzte Sahin den gegnerischen Torwart aus und vollendete zum 3:1.

Klare Verhältnisse in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzte der USVS Hausbauführer Rudersdorf seine Dominanz fort. In der 52. Minute verwandelte Ibrahim Sahin einen Elfmeter souverän und erhöhte somit auf 4:1. Der Elfmeter war die logische Konsequenz einer fortwährenden Druckphase der Heim-Mannschaft, die sich immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste zeigte.

In der 62. Minute fiel schließlich das fünfte Tor für das Heim-Team. Ein Fehlpass der Gäste wurde von Roko Nakic erlaufen, der den Ball sicher im Netz unterbrachte.

Der Schlusspfiff in der 93. Minute besiegelte den 5:1-Sieg für die Gastgeber, die damit einen perfekten Start in die neue Saison hinlegten. Mit einer dominanten Leistung und einer beeindruckenden Offensivkraft setzten sie ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

II. Liga Süd: Rudersdorf : Unterschützen - 5:1 (3:1)

62 Roko Nakic 5:1

52 Ibrahim Sahin 4:1

36 Ibrahim Sahin 3:1

33 Attila Gerencser 2:1

26 Noah Yaya Bah 2:0

3 Gabriel Antin 1:0

