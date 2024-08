SV Eberau vergibt 2:0-Führung und spielt 2:2 gegen SV Kukmirn

Spielberichte

Zum Start in die neue Saison in der II. Liga Süd (BGLD) trennten sich der SV Eberau und der SV Kukmirn mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei schien es zunächst, als könnte die Heimmannschaft einen klaren Sieg einfahren, doch die Gäste zeigten beeindruckende Moral und kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel.

Erste Halbzeit: Dominanz der Gastgeber und verdiente Pausenführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag! Schon früh ging der SV Eberau in Führung: In der 5. Minute erzielte Manuel Skerlak das 1:0 für die Gastgeber.

In der Anfangsphase ging es munter hin und her, auf beiden Seiten waren die Visiere offen. In der 39. Minute gelang es Maximilian Mayer, auf 2:0 zu erhöhen. Er nutzte eine Chance und verwandelte sicher - der Zwischenstand war soweit auch verdient.

Zweite Halbzeit: Die Gäste schlagen zurück

Nach der Pause kam der SV Kukmirn entschlossener aus der Kabine und zeigte, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben würden. In der 49. Minute erzielte Michael Kulovits den Anschlusstreffer zum 2:1 für die Gäste. Dieses Tor gab Kukmirn sichtbar Auftrieb, und sie drängten weiter auf den Ausgleich.

In der 60. Minute war es schließlich Marko Stojak, der den viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielte. Das Spiel wurde nun noch intensiver, und beide Mannschaften hatten Chancen auf den Siegtreffer.

In der Schlussphase des Spiels konnte keine der beiden Mannschaften die entscheidende Gelegenheit nutzen.

Mit dem Schlusspfiff wurde das Remis besiegelt, und der SV Eberau musste sich nach Führung mit einem Punkt zufriedengeben.

II. Liga Süd: Eberau : Kukmirn - 2:2 (2:0)

60 Marko Stojak 2:2

49 Michael Kulovits 2:1

39 Maximilian Mayer 2:0

5 Manuel Skerlak 1:0

