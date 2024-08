ASV Tobaj mit Kantersieg gegen SV Güssing an Spieltag 1

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 19:54

Im Auftaktspiel der II. Liga Süd zeigte der ASV Tobaj eine beeindruckende Leistung und setzte sich mit einem klaren 6:0-Sieg gegen den SV Güssing durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Mit sechs verschiedenen Toren zeigten die Spieler von ASV Tobaj ihre Dominanz und begeisterten die heimischen Fans. SV Güssing hatte dem nichts entgegenzusetzen und musste sich am Ende geschlagen geben.

Doppelschlag für ASV Tobaj kurz vor dem Seitenwechsel

Das Spiel begann vielversprechend für die Gastgeber. Schon in den ersten Minuten war erkennbar, dass Tobaj spielbestimmend war, was sich im weiteren Verlauf des Spiels bestätigen sollte. Nach einer Trinkpause in der 25. Minute blieb Tobaj weiterhin am Drücker.

Kurz vor der Halbzeit gelang ASV Tobaj dann der entscheidende Durchbruch. In der 43. Minute erzielte Denis Svaljek das 1:0, als er einen präzisen Pass von David Leitner verwandelte. Nur zwei Minuten später, in der 45. Minute, baute David Leitner die Führung auf 2:0 aus. Ein Doppelschlag, der kurz vor der Pause kam und den Gastgebern eine komfortable Halbzeitführung bescherte.

Zweite Halbzeit: Tobaj dominiert weiterhin

Die zweite Halbzeit begann genauso stark wie die erste für ASV Tobaj. Bereits in der 47. Minute erhöhte Bence Vajda nach einem Pass von Danijel Vincelj auf 3:0. Der Druck auf die Gäste aus Güssing nahm weiter zu, und sie fanden keinen Weg, den Angriffsfluten der Tobajer etwas entgegenzusetzen.

Nach einer weiteren Trinkpause in der 71. Minute setzte ASV Tobaj seine Torjagd fort. In der 87. Minute ein Tor von Robin Bleyer. Das 4:0 war somit ein weiteres Zeichen der Überlegenheit der Gastgeber.

Doch ASV Tobaj war noch nicht fertig. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit fielen noch zwei weitere Tore. Zuerst erzielte Julian Jautz-Lackner in der 90. Minute das 5:0, bevor Felix Wolfgang Drexler in der gleichen Minute den 6:0-Endstand besiegelte. Ein perfekter Saisonstart für die Gastgeber, die sich in hervorragender Form präsentierten.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : SV Güssing - 6:0 (2:0)

94 Felix Wolfgang Drexler 6:0

91 Julian Jautz-Lackner 5:0

87 Robin Bleyer 4:0

47 Danijel Vincelj 3:0

46 Denis Svaljek 2:0

43 David Leitner 1:0

