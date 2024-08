Grafenschachen siegt gegen USVS Hausbauführer Rudersdorf nach Rückstand

Spielberichte

Samstag, 10. August 2024

Ein kurzweiliges Spiel in der II. Liga Süd (BGLD) zwischen SC Grafenschachen und USVS Hausbauführer Rudersdorf endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gastgeber. Trotz starker Anfangsphase der Gäste konnte Grafenschachen das Spiel noch drehen und sich somit die wichtigen drei Punkte sichern.

Blitzstart für Rudersdorf und schnelle Antwort von Grafenschachen

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 3. Minute erzielte Noah Yaya Bah das 0:1 für USVS Hausbauführer Rudersdorf. Bah setzte sich am Sechzehner durch, tanzte mehrere Gegenspieler aus und verwandelte im zweiten Versuch nach einem abgewehrten Schuss eiskalt. Der frühe Rückstand schockte die Gastgeber zunächst, doch nur wenige Minuten später antwortete Grafenschachen eindrucksvoll.

In der 12. Minute gelang Stefan Hettlinger der Ausgleichstreffer zum 1:1. Nach einem schnellen Konter setzte er sich gegen die zu hoch stehende Verteidigung der Gäste durch und schob den Ball souverän ins Tor. Dieses Tor gab dem SC Grafenschachen Auftrieb und ließ die Mannschaft mutiger auftreten. In der 20. Minute zeigte Torhüter Oliver Sommer eine sensationelle Parade, als er einen Schuss aus der Ecke kratzte und somit seine Mannschaft im Spiel hielt.

Grafenschachen übernimmt die Führung und sichert den Sieg

In der 25. Minute folgte der nächste Höhepunkt der Partie. Viktor Markus erzielte per direktem Freistoß das 2:1 für Grafenschachen. Der Ball flog unhaltbar ins kurze Eck und ließ den Torhüter der Gäste chancenlos zurück. Mit dieser Führung im Rücken kontrollierte Grafenschachen das Spielgeschehen besser, auch wenn Rudersdorf weiterhin gefährlich blieb.

In der zweiten Halbzeit verstärkte Rudersdorf den Druck auf das Tor von Grafenschachen, jedoch ohne Erfolg. Eine Kopfballchance von Grafenschachen landete in der 53. Minute an der Stange, was beinahe die Vorentscheidung gewesen wäre. In der 70. Minute schwächte sich USVS Hausbauführer Rudersdorf selbst, als Samuel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Dies erleichterte die Aufgabe für Grafenschachen, die das Spiel nun besser kontrollieren konnten.

In der 88. Minute setzte Michael Strobl den Schlusspunkt mit einem Kontertor zum 3:1. Rudersdorf hatte auf den Ausgleich gedrängt, wurde aber klassisch ausgekontert. Strobl nutzte die Chance eiskalt und besiegelte somit den Sieg für seine Mannschaft.

II. Liga Süd: Grafenschachen : Rudersdorf - 3:1 (2:1)

88 Michael Strobl 3:1

25 Viktor Markus 2:1

11 Stefan Hettlinger 1:1

3 Noah Yaya Bah 0:1

