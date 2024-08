SV Marsch Neuberg und ASKÖ Korkisch Rotenturm trennen sich unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:06

In einem spannenden Duell in der II. Liga Süd (BGLD) konnten sich weder der SV Marsch Neuberg noch der ASKÖ Korkisch Rotenturm durchsetzen. Das Spiel endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und lieferten sich einen harten Kampf um die drei Punkte.

Frühe Führung für die Gäste hält nur kurz

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, nahmen die Gäste aus Rotenturm das Heft in die Hand. Schon in der 10. Minute konnte Jan Pascal Takacs seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Es war ein schön herausgespieltes Tor, das aus einem schnellen Konter resultierte. Takacs blieb vor dem Tor eiskalt und ließ dem Torhüter des SV Marsch Neuberg keine Chance.

Doch der SV Marsch Neuberg kämpfte sich nach und nach zurück ins Spiel. In der 23. Minute gelang Sandro Csencsits der verdiente Ausgleichstreffer. Nach einem gelungenen Spielzug tauchte Csencsits im Strafraum auf und verwandelte eiskalt zum 1:1. Dieses Tor gab den Gastgebern neuen Mut und sie kamen besser ins Spiel.

In den folgenden Minuten entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften zu Chancen kamen. Sowohl der SV Marsch Neuberg als auch der ASKÖ Korkisch Rotenturm hatten Möglichkeiten, in Führung zu gehen, doch die Defensivreihen beider Teams standen sicher. Bis zur Halbzeit fielen keine weiteren Tore, sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Keine Tore nach dem Seitenwechsel

Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das Bild einer ausgeglichenen Partie fort. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften um jeden Ball. Die Zuschauer bekamen ein intensives und spannendes Spiel zu sehen, in dem allerdings die ganz großen Torchancen fehlten. Sowohl die Abwehrreihen als auch die Torhüter beider Teams zeigten eine starke Leistung und ließen keine weiteren Treffer zu.

Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das dem Spielverlauf gerecht wird. Beide Mannschaften können mit ihrer Leistung zufrieden sein und haben gezeigt, dass sie in der II. Liga Süd (BGLD) mithalten können.

II. Liga Süd: Neuberg : ASKÖ Rotenturm - 1:1 (1:1)

23 Sandro Csencsits 1:1

10 Jan Pascal Takacs 0:1

Details

