Dreierpack von Márk Meskó sichert SV Güssing den Sieg gegen SV Stegersbach

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:05

Der SV Güssing triumphierte im Heimspiel der II. Liga Süd (BGLD) gegen den SV Stegersbach mit 3:1. Ein herausragender Márk Meskó führte sein Team mit einem Hattrick zum Sieg. Trotz eines späten Treffers der Gäste konnte Güssing den Vorsprung halten und in der Nachspielzeit den Deckel draufmachen.

Erste Halbzeit: Führungstor mit dem Pausenpfiff

Mit dem Anpfiff des Spiels startete eine spannende Begegnung zwischen dem SV Güssing und dem SV Stegersbach. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab, wobei sich kein klarer Favorit herauskristallisierte. Die erste große Chance des Spiels bot sich in der 45. Minute, als Márk Meskó einen traumhaften Fallrückzieher im Tor von Stegersbach unterbrachte. Dieses spektakuläre Tor zum 1:0 stellte den Halbzeitstand dar und brachte die Hausherren in Führung.

Zweite Halbzeit: Spannung und Dramatik bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann ähnlich spannend wie die erste endete. Schon in der 50. Minute konnte erneut Meskó für den SV Güssing treffen und erhöhte auf 2:0. Dieser Doppelschlag setzte die Gäste aus Stegersbach unter Druck, die nun energischer auf den Anschlusstreffer drängten. Tatsächlich gelang ihnen in der 68. Minute durch Zsolt Balázs der Treffer zum 2:1, wodurch die Partie wieder offen war.

In der 76. Minute vergab Meskó eine weitere gute Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen, als er allein auf das Tor zulief und scheiterte. Trotz des Rückschlags blieb Güssing konzentriert und kämpfte entschlossen weiter, wie die Szenen in der 84. und 86. Minute zeigten. Hier hielt die Abwehr des SV Güssing dem Druck der angreifenden Stegersbacher stand und verhinderte den Ausgleich.

Der Schlussspurt des Spiels war dramatisch. Obwohl der SV Stegersbach in der 90. Minute stark auf den Ausgleich drückte, behielt Güssing die Nerven. In der Nachspielzeit gelang Márk Meskó schließlich sein dritter Treffer, indem er den Ball aus 30 Metern über den herausgerückten Torwart Knar lupfte. Dieses 3:1 in der 90. Minute besiegelte den verdienten Heimsieg für den SV Güssing.

Der SV Güssing konnte somit drei wichtige Punkte einfahren und zeigte eine beeindruckende Leistung, besonders durch den Hattrick von Márk Meskó. Die Gäste aus Stegersbach hingegen mussten trotz guter Ansätze und eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers die Heimreise ohne Punkte antreten.

II. Liga Süd: SV Güssing : Stegersbach - 3:1 (1:0)

92 Márk Meskó 3:1

68 Zsolt Balázs 2:1

50 Márk Meskó 2:0

45 Márk Meskó 1:0

