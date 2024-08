SV Kukmirn siegt knapp gegen SV Großpetersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:08

In Runde 2 der II. Liga Süd setzte sich der SV Kukmirn knapp mit 2:1 gegen den SV Großpetersdorf durch. Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit vielen Chancen und einer starken Leistung der Heim-Abwehr. Am Ende reichten zwei Treffer, um den Sieg zu sichern, trotz eines späten Anschlusstreffers der Gäste.

Erste Halbzeit: Führung für den SV Kukmirn vor dem Seitenwechsel

Das Spiel zwischen dem SV Kukmirn und dem SV Großpetersdorf begann pünktlich mit dem Anpfiff. Bereits früh im Spiel zeigte sich die Offensive des SV Kukmirn sehr aktiv. In der 14. Minute ergab sich die erste große Chance für die Heim-Mannschaft, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und drängten weiter auf den Führungstreffer.

Diese Bemühungen wurden in der 38. Minute belohnt, als Michael Gaal nach einer brillanten Aktion das 1:0 für den SV Kukmirn erzielte. Der Treffer brachte die Heimmannschaft in Führung und erhöhte den Druck auf die Gäste aus Großpetersdorf. Bis zur Halbzeit konnte der SV Kukmirn die Führung verteidigen und ging mit einem 1:0-Vorsprung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Eigentor und späte Spannung

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiterhin dominanten SV Kukmirn, der die Nase vorn hatte. In der 50. Minute wurde es erneut gefährlich für die Gäste, als Kukmirn eine gute Chance hatte, diese jedoch nicht nutzen konnte. Nur eine Minute später hätte der SV Kukmirn die Führung ausbauen können, doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 67. Minute ging es weiter mit Chancen für die Gastgeber. In der 79. Minute schließlich fiel das 2:0 für den SV Kukmirn, diesmal durch ein Eigentor von Robert Hötschl, das aus einer starken Einzelaktion von Luka Klinsanin resultierte. Dieses Tor schien das Spiel zugunsten der Heimmannschaft entschieden zu haben.

Doch der SV Großpetersdorf gab nicht auf und bekam in der 87. Minute die große Chance, durch einen Elfmeter zurück ins Spiel zu kommen. Balint Gaal trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1, obwohl der Torwart von Kukmirn fast gehalten hätte. Die Spannung war nun in den letzten Minuten des Spiels spürbar, doch die Abwehr des SV Kukmirn zeigte sich an diesem Tag in glänzender Form und ließ keinen weiteren Treffer zu.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den SV Kukmirn. Die Mannschaft von Kukmirn konnte sich somit über drei wichtige Punkte in der zweiten Runde der II. Liga Süd freuen.

II. Liga Süd: Kukmirn : Großpetersdorf - 2:1 (1:0)

87 Balint Gaal 2:1

79 Eigentor durch Robert Hötschl 2:0

38 Michael Gaal 1:0

