Duell zwischen Olbendorf und UFC Markt Allhau endet mit Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:17

In einem kurzweiligen Aufeinandertreffen in der II. Liga Süd (BGLD) trennten sich Olbendorf und UFC Markt Allhau mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten einen kämpferischen Einsatz, was zu einem unterhaltsamen Spiel führte, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Roko Prpic und Olivér László Tihanyi sorgten für die Tore des Spiels, das in der zweiten Runde stattfand.

Frühe Führung für UFC Markt Allhau wird rasch egalisiert

Das Spiel wurde mit viel Enthusiasmus von beiden Mannschaften begonnen. Bereits in der 16. Minute verzeichnete Olbendorf die erste Torchance, doch es sollte nicht lange dauern, bis das erste Tor fiel. In der 27. Minute brachte Olivér László Tihanyi UFC Markt Allhau in Führung. Der präzise Schuss ließ dem Torwart keine Chance und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Die Antwort von Olbendorf ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später, in der 32. Minute, gelang Roko Prpic per Elfmeter der Ausgleich für die Gastgeber. Es blieb bis zur Pause beim 1:1.

Spannung bis zur letzten Minute - viele Chancen, doch keine weiteren Tore

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Teams zeigten weiterhin starken Einsatz und erarbeiteten sich mehrere Chancen. Beide Teams kämpften weiter verbissen um den Sieg.

In der 66. Minute traf UFC Markt Allhau die Latte und verpasste somit die erneute Führung. Olbendorf antwortete mit mehreren Großchancen, die jedoch allesamt knapp vergeben wurden. In den Minuten 82, 83 und 87 kam es zu weiteren gefährlichen Angriffen von Olbendorf, aber die Abwehr von UFC Markt Allhau stand fest. Besonders die Rettungsaktion auf der Linie in der 83. Minute war entscheidend, um das Unentschieden zu halten.

In der Nachspielzeit passierte nichts Wesentliches mehr, und so endete das Spiel nach 94 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden.

II. Liga Süd: Olbendorf : Markt Allhau - 1:1 (1:1)

32 Roko Prpic 1:1

27 Olivér László Tihanyi 0:1

Details

