Sagenhafter Schlagabtausch: ASV Tobaj besiegt SV Mühlgraben in Neun-Tore-Festakt

Sonntag, 11. August 2024

In einem äußerst torreichen Spiel setzte sich der ASV Tobaj mit einem knappen 5:4-Sieg gegen den SV Mühlgraben durch. Die Begegnung bot den Zuschauern nicht nur neun Tore, sondern auch zahlreiche Wendungen und packende Momente. Am Ende war es Denis Svaljek, der in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für Tobaj erzielte. Die Partie ging in Runde 2 der II. Liga Süd über die Bühne.

Vier Tore schon vor dem Seitenwechsel

Bereits kurz nach dem Anpfiff setzte der ASV Tobaj ein erstes Ausrufezeichen. In der 2. Minute brachte Bence Vajda die Gastgeber mit einem frühen Tor in Führung. Tobaj dominierte die Anfangsphase und zeigte sich sehr stark. Doch SV Mühlgraben ließ sich nicht lange bitten und glich in der 35. Minute durch Zan Horvat aus. Der 1:1-Ausgleich kam nach einem gut herausgespielten Angriff der Gäste.

Die Antwort von Tobaj ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Robin Bleyer in der 42. Minute für die erneute Führung der Gastgeber. Der ASV Tobaj konnte aber den knappen Vorsprung nicht in die Pause retten. Jonas Prem erzielte in der 45. Minute das 2:2, womit die Teams mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Kabinen gingen.

Tore und Wendungen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete genauso spannend, wie die erste endete. Der ASV Tobaj übernahm wieder die Kontrolle und ging in der 63. Minute durch Robin Jautz-Lackner mit 3:2 in Führung. Jautz-Lackner zeigte eine beeindruckende Leistung und baute die Führung seines Teams in der 70. Minute auf 4:2 aus. Es schien, als hätte Tobaj das Spiel fest im Griff.

Doch SV Mühlgraben kämpfte sich zurück. Martin Nagy erzielte in der 72. Minute den Anschlusstreffer zum 4:3 und glich nur zwölf Minuten später in der 84. Minute erneut aus. Mit dem 4:4 war die Spannung auf dem Höhepunkt, und beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. Zwischenzeitlich hatte Julian Jautz eine Top-Chance, die er jedoch nicht nutzen konnte.

In der dramatischen Schlussphase bewies der ASV Tobaj einmal mehr seine Nervenstärke. Denis Svaljek markierte in der Nachspielzeit der 90. Minute den entscheidenden Treffer zum 5:4. Tobaj sicherte sich damit in einem wahren Herzschlagfinale die drei Punkte und beendete das Spiel als Sieger.

Fazit und Ausblick

Das Duell zwischen ASV Tobaj und SV Mühlgraben bot alles, was das Herz eines Fußballfans begehrt: Viele Tore, spannende Wendungen und ein dramatisches Ende. Tobaj bewies Kampfgeist und nutzte seine Chancen eiskalt aus. Mit diesem Sieg konnte sich der ASV Tobaj wichtige Punkte sichern und einen gelungenen Auftritt vor heimischem Publikum feiern. Der SV Mühlgraben hingegen zeigte ebenfalls eine starke Leistung, musste sich aber letztlich knapp geschlagen geben.

Das nächste Spiel verspricht ebenso spannend zu werden, und beide Mannschaften werden sicherlich weiter an ihren Stärken arbeiten, um die kommenden Herausforderungen zu meistern. Die Fans können sich auf weitere packende Begegnungen in der II. Liga Süd (BGLD) freuen.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Mühlgraben - 5:4 (2:2)

90 Denis Svaljek 5:4

84 Martin Nagy 4:4

72 Martin Nagy 4:3

70 Robin Jautz-Lackner 4:2

63 Robin Jautz-Lackner 3:2

46 Jonas Prem 2:2

42 Robin Bleyer 2:1

35 Zan Horvat 1:1

2 Bence Vajda 1:0

