UFC Markt Allhau feiert klaren Heimsieg über SV Marsch Neuberg

Donnerstag, 15. August 2024

In einem einseitigen Duell setzte sich der UFC Markt Allhau am heutigen Feiertag in Runde 3 der II. Liga Süd gegen den SV Marsch Neuberg mit einem klaren 4:0 durch. Schon früh in der Partie stellte die Heimmannschaft die Weichen auf Sieg und ließ den Gästen kaum eine Chance.

UFC Markt Allhau startet furios und führt zur Pause knapp

Bereits in der 8. Minute fiel das erste Tor der Partie. Stefan Binder, der die gesamte Partie über eine beeindruckende Leistung zeigte, brachte den UFC Markt Allhau mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Ton für das gesamte Spiel. Obwohl Neuberg in der 11. Minute einen strittigen Schiedsrichterentscheid zu verkraften hatte, der keinen Elfmeter für die Gäste nach einem vermeintlichen Foul pfiff, konnte die Mannschaft nicht entscheidend zurückschlagen.

In der 20. Minute hatte Binder erneut eine Gelegenheit, die Führung auszubauen, doch sein Abschluss ging direkt auf den Tormann. Die Gäste aus Neuberg versuchten, mit einem starken Angriff in der 38. Minute den Ausgleich zu erzielen. Fast alleine vor dem Tor konnte der Spieler jedoch nicht vollenden, da der Torhüter von Markt Allhau, Goger, glänzend parierte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - klare Sache für das Heim-Team

Nach der Pause kam UFC Markt Allhau erneut mit Schwung aus der Kabine. Bereits in der 53. Minute konnte Stefan Binder seinen zweiten Treffer des Tages erzielen, als er einen schwachen Rückpass des Gegners abfing und locker am Torwart vorbeischob. Damit war die Vorentscheidung gefallen. Kurz darauf, in der 57. Minute, wurde Neubergs Torwart Benjamin Maitz wegen Torraubs mit der roten Karte des Feldes verwiesen, was die Situation für die Gäste weiter verschlechterte.

Der anschließende Freistoß von Stephan Radics in der 64. Minute landete zum 3:0 im Netz. In der 75. Minute setzte Olivér László Tihanyi mit einem Elfmeter den Schlusspunkt. Der scharf und flach ins linke Eck getretene Ball ließ dem Feldspieler im Tor keine Chance und markierte das 4:0 für den UFC Markt Allhau. Trotz einiger weiterer Chancen und einem Freistoß von Neuberg, der weit übers Fangnetz ging, blieb es beim klaren Endstand von 4:0.

II. Liga Süd: Markt Allhau : Neuberg - 4:0 (1:0)

75 Olivér László Tihanyi 4:0

64 Stephan Radics 3:0

53 Stefan Binder 2:0

8 Stefan Binder 1:0

