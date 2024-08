Sieben-Tore-Spektakel: SV Stegersbach ringt Olbendorf nieder

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 21:13

Nichts für schwache Nerven war das Match in der 3. Runde der II. Liga Süd zwischen dem SV Stegersbach und Olbendorf, das mit 4:3 zu Ende ging. Die Zuschauer erlebten zahlreiche aufregende Momente, von dramatischen Toren bis hin zu einer roten Karte. Am Ende sorgte Alexander Resner in der Schlussphase für den entscheidenden Treffer zugunsten der Gastgeber.

Gäste gehen in Front, Hausherren gleichen vor Seitenwechsel aus

In der 34. Minute ging Olbendorf durch Josef Mad in Führung, der nach einem Fehler in der Stegersbacher Abwehr den Ball unhaltbar ins Netz setzte. Doch der SV Stegersbach ließ sich nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 41. Minute gelang Manuel Fritz nach einem turbulenten Gestochere im Strafraum der Ausgleich zum 1:1.

Nur wenige Minuten später legte der SV Stegersbach nach. Erich Bencsics vollendete einen beeindruckenden Solo-Lauf, bei dem er mehrere Gegenspieler ausspielte, mit einem präzisen Schuss ins lange Eck und brachte die Gastgeber kurz vor dem Halbzeitpfiff mit 2:1 in Führung.

Hitzige zweite Halbzeit und späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann furios. In der 51. Minute erhöhte Oliver Poandl nach einem schnellen Konter auf 3:1 für den SV Stegersbach. Thomas Nebl sah in der 53. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gäste auf eine Wende erheblich minderte. Doch Olbendorf reagierte energisch und kam in der 73. Minute durch Sebastian Plank zum Anschluss. Plank verwertete einen Konter eiskalt und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Die Spannung stieg weiter, als Olbendorf in der 81. Minute durch Mislav Komorski den Ausgleich zum 3:3 erzielte. Ein gut getretener Freistoß führte zu einem hohen Ball in den Strafraum, den Komorski aus kurzer Distanz im Tor unterbrachte.

Das Spiel wurde in der Schlussphase noch intensiver. In der 88. Minute sorgte Alexander Resner mit einem gekonnten Lupfer für den entscheidenden Treffer und stellte den 4:3-Endstand für den SV Stegersbach her.

In der Nachspielzeit erlitt ein Spieler des SV Stegersbach eine Knöchelverletzung und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden - nach einer bärenstarken Partie blieb der Kicker unglücklich im Rasen hängen. Dies überschattete das Ende eines sonst fantastischen Fußballspiels, das den Zuschauern viele emotionale Momente und spannende Szenen bot.

II. Liga Süd: Stegersbach : Olbendorf - 4:3 (2:1)

88 Alexander Resner 4:3

81 Mislav Komorski 3:3

73 Sebastian Plank 3:2

51 Oliver Poandl 3:1

47 Erich Bencsics 2:1

41 Manuel Fritz 1:1

34 Eigentor durch Josef Mad 0:1

