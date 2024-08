SV Mühlgraben mit souveränem 3:0-Heimsieg

Spielberichte

In der dritten Runde der II. Liga Süd setzte sich der SV Mühlgraben überzeugend mit 3:0 gegen den SV Güssing durch. Die Heimischen zeigten von Anfang an eine dominierende Leistung und ließ den Gästen aus Güssing kaum eine Chance. Schon in der ersten Halbzeit legte das Heimteam den Grundstein für den klaren Sieg. Die zweite Halbzeit war geprägt von hartem Kampf und zahlreichen Fouls, doch am Ende blieb der SV Mühlgraben souverän und siegte verdient.

Starker Beginn der Heimischen

Gleich zu Beginn übernahm der SV Mühlgraben das Kommando. Bereits in der 6. Minute zeigte sich die Offensivkraft der Heimmannschaft. Nach einem schön herausgespielten Ball aus der eigenen Hälfte landete der Ball über mehrere Stationen bei Simon Kropf, der die Kugel sicher ins rechte Eck schob und so das 1:0 für Mühlgraben erzielte.

Die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrem frühen Vorsprung aus und setzten die Gäste weiter unter Druck. In der 15. Minute versuchte Bence, den Vorsprung auszubauen, doch sein Torschuss war zu zentral und stellte kein Problem für den Güssinger Torhüter dar. In der 27. Minute sorgte ein kurioses Eigentor für das 2:0. Ein Freistoß wurde in die Box gelupft, der Torhüter wehrte den Ball unglücklich ab, traf dabei einen eigenen Spieler, und der Ball rollte über die Linie. Julian Laky war der Pechvogel.

Güssing versuchte zu reagieren und kam in der 33. Minute zu einer guten Torchance. Doch der Mühlgrabener Torwart konnte den Torschuss durch eine gute Fußabwehr parieren. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, konnte Mühlgraben einen Freistoß in die Box bringen, doch die Abwehr von Güssing klärte die Situation.

Nagy macht den Deckel drauf

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus den Kabinen zurück. Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit viel Kampf und Einsatz. In der 54. Minute hatte Güssing eine weitere Chance, als ein Freistoß von der linken Seite in die Mitte geflankt wurde, doch der anschließende Kopfball ging über das Tor.

In der 63. Minute baute Mühlgraben die Führung aus. Ein flach gespielter Eckball landete bei Prem, der mit einem Übersteiger den Ball zu Martin Nagy brachte. Dieser verwandelte eiskalt und erhöhte auf 3:0 für die Gastgeber. Die Situation für den SV Güssing verschlechterte sich weiter, als Milan Kosik in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte sah und sein Team die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten musste.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von weiteren Torchancen. In der 88. Minute versuchte Güssing nochmals, einen flachen Torschuss abzugeben, doch dieser war nicht scharf genug und stellte kein Problem für den Torhüter dar. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Friedl noch eine gute Chance für Mühlgraben, doch sein Torschuss ging über das Gehäuse. Schließlich endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit mit einem klaren 3:0-Sieg für den SV Mühlgraben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (7896 Bonuspunkte)

II. Liga Süd: Mühlgraben : SV Güssing - 3:0 (2:0)

63 Martin Nagy 3:0

27 Eigentor durch Julian Laky 2:0

6 Simon Kropf 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.