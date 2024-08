Torfestival in Rudersdorf! SV Kukmirn feiert fulminanten 5:3-Sieg

Spielberichte

In einem torreichen Duell setzte sich der SV Kukmirn mit 5:3 beim USVS Hausbauführer Rudersdorf durch. Das Spiel in der II. Liga Süd war geprägt von zahlreichen Führungswechseln und beeindruckenden Toren, bei denen insbesondere Rebernik und Stojak bei den Gästen herausstachen.

Gäste gehen drei Mal in Führung

Das Spiel startete mit hohem Tempo und der SV Kukmirn zeigte von Anfang an, dass sie auf Sieg spielten. Bereits in der achten Minute hatten die Gäste ihre erste Chance, als Kapitän Kulovits nach einer Flanke zum Kopfball kam, jedoch knapp neben das Tor zielte. Nur eine Minute später versuchte es Rebernik aus abseitsverdächtiger Position, aber auch dieser Schuss verfehlte sein Ziel.

Der Druck der Kukmirner zahlte sich schließlich in der 25. Minute aus. Ein perfekt vorgetragener Angriff über die Außenbahn führte zum ersten Tor des Spiels. Klisanin setzte Stojak in Szene, der nur noch einzuschieben brauchte und den SV Kukmirn mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 33. Minute konnte Roko Nakic nach einem hervorragenden Stangelpass von Ibo Sahin den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Nur eine Minute später erzielte Rebernik das 2:1 für die Gäste nach einem schnellen Konter.

Die Partie blieb weiterhin offen und in der 36. Minute sorgte Dzemo Nuhanovic nach Vorarbeit von Nakic erneut für den Ausgleich zum 2:2. Doch kurz vor der Halbzeitpause konnte Rebernik eine Unaufmerksamkeit der Rudersdorfer Abwehr nutzen und den SV Kukmirn wieder mit 3:2 in Führung bringen.

Offener Schlagabtausch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv. Bereits in der 47. Minute wurde Muleci in Strafraumnähe gefoult, und Ibo Sahin setzte den Freistoß gefährlich auf das Tor, doch Hamr im Tor der Kukmirner konnte den Ball abwehren. In der 59. Minute baute Stojak die Führung der Gäste auf 4:2 aus, nachdem die Kukmirner in Überzahl spielend einen Angriff erfolgreich abschließen konnten.

Die Rudersdorfer gaben jedoch nicht auf. In der 82. Minute gelang Flamur Muleci, der erst zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einer Verletzungspause ins Spiel gekommen war, der Anschlusstreffer zum 3:4. Ein Ballgewinn im Mittelfeld und ein präziser Pass in die Schnittstelle ermöglichten es Muleci, den Ball ins Eck zu schieben.

Doch nur zwei Minuten später setzte Rebernik den Schlusspunkt. Nach einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gastgeber lupfte er den Ball über Torwart Sommer hinweg und erzielte so das 5:3 für den SV Kukmirn. Trotz eines letzten verzweifelten Angriffsversuchs von Antin in der 87. Minute, der von Torwart Hamr vereitelt wurde, blieb es beim 3:5.

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Kukmirn drei wichtige Punkte und konnte seinen zweiten Sieg in dieser Saison feiern. Die Gastgeber mussten hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen, nachdem sie in einem offenen Schlagabtausch mehrmals zurück ins Spiel gefunden hatten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter FCB1999 (1145 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter FCB1999 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.