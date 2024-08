9 Grafenschachener entführen Punkt aus Rechnitz

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:30

In einem mitreißenden Spiel der dritten Runde in der II. Liga Süd trennten sich der SV Rechnitz und der SC Grafenschachen mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz zweimaliger Führung der Gäste aus Grafenschachen schafften es die Hausherren aus Rechnitz immer wieder auszugleichen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen kontroversen Entscheidungen des Schiedsrichters.

Frühe Führung für Grafenschachen

Bereits in der 13. Minute konnten die Gäste aus Grafenschachen durch Strobl in Führung gehen. Nach einem Eckball der Heimmannschaft, der geklärt wurde, schaltete Strobl am schnellsten und schob den Ball locker ins Netz. Diese kaltschnäuzige Aktion brachte das erste Tor des Spiels.

Der SV Rechnitz zeigte sich jedoch unbeeindruckt und suchte direkt nach einer Antwort. Die Heimischen hatten eine große Chance, ein Angreifer knallte den Ball jedoch an die Stange. Kurz darauf hatte Zankl für die Gäste eine riesige Möglichkeit, die jedoch vertan wurde, als er alleine vor dem Tor verstolperte.

In der 31. Minute näherten sich die Gastgeber dann immer mehr dem Ausgleich und schließlich war es Adam Schreiner, der einen Elfmeter verwandelte und den verdienten Ausgleich erzielte. Der Ball landete im rechten Winkel, und somit ging es mit einem 1:1 in die Pause. Mit dem Pausenpfiff sah Grafenschachens Oliver Zankl die Ampelkarte.

Grafenschachen gleicht zu neunt aus

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen, doch bereits kurz nach Wiederanpfiff sollte sich das Blatt für die Gäste aus Grafenschachen wenden. In der 53. Minute folgte eine weitere Gelb-Rote Karte - auch Lukas Rudolf musste den Platz verlassen. Grafenschachen musste fortan mit nur acht Feldspielern weitermachen.

Der SV Rechnitz nutzte die Überzahl schnell zu seinen Gunsten und erzielte in der 55. Minute durch Jan Langer das 2:1. Trotz der Unterzahl gab sich Grafenschachen jedoch nicht auf und kämpfte weiter.

In den letzten Minuten des Spiels drängte der SV Rechnitz auf die Entscheidung, konnte aber keine weiteren Tore mehr erzielen. Grafenschachen, mittlerweile komplett auf Konter beschränkt, witterte noch eine Chance auf den Ausgleich. Und tatsächlich: In der 87. Minute gelang den Gästen durch Stefan Hettlinger das umjubelte 2:2.

Die Hausherren aus Rechnitz konnten ihre Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen, und so endete das Spiel nach 97 spannenden Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Ein Ergebnis, das für beide Mannschaften sicherlich Licht und Schatten zugleich bringt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ER (745 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ER mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.