Spannendes Unentschieden zwischen SV Eberau und ASV Tobaj

Details Sonntag, 18. August 2024 19:01

In einem mitreißenden Duell der dritten Runde der II. Liga Süd trennten sich der SV WICA Eberau und der ASV Gemeinde Tobaj mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten engagierte Leistungen und boten den Zuschauern eine spannende Partie, die bis zur letzten Minute umkämpft blieb. Während der SV Eberau einen frühen Rückstand ausglich, konnte der ASV Tobaj trotz einer Gelb-Roten Karte kurz vor Schluss einen Punkt sichern.

Jeweils ein Torerfolg in Abschnitt eins

Der SV Eberau und der ASV Tobaj starteten das Spiel mit hoher Intensität. Bereits in der 6. Minute konnte der ASV Tobaj durch Robin Bleyer in Führung gehen. Bleyer verwandelte einen traumhaften Freistoß, der unhaltbar im Netz landete. Dieses frühe Tor spiegelte die starke Anfangsphase des ASV Tobaj wider, der das Spiel in den ersten Minuten dominierte.

In der 16. Minute hätte Julian Jautz beinahe die Führung für die Gäste ausgebaut, als er nach einem Sololauf allein vor dem Tor stand, den Ball jedoch knapp am Tor vorbeischob. Der ASV Tobaj blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und rechtfertigte die frühe Führung mit einem kontrollierten Spielaufbau und gefährlichen Angriffen.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 25. Minute blieb das Bild zunächst unverändert. Der ASV Tobaj hatte weiterhin mehr vom Spiel und erarbeitete sich mehrere Chancen. Ein weiterer gefährlicher Angriff folgte in der 29. Minute, wobei die Gäste erneut ihre Überlegenheit demonstrierten.

In der 33. Minute gelang dem SV Eberau dann aber der Ausgleich. Niko Urbauer nutzte eine Gelegenheit und brachte den Ball im Netz unter. Dieser Ausgleichstreffer stellte das Spiel auf den Kopf und brachte den SV Eberau zurück ins Spiel.

Der ASV Tobaj reagierte auf den Ausgleichstreffer mit weiteren Offensivaktionen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten sie eine weitere große Chance, die jedoch nicht genutzt werden konnte. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit.

Kurzweiliges Duell auch in Abschnitt zwei

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das intensive Spiel fort. Der ASV Tobaj hatte in der 54. Minute erneut eine gute Gelegenheit durch einen gefährlichen Freistoß von Robin Bleyer, der jedoch knapp das Tor verfehlte. Nur eine Minute später traf eine Flanke des SV Eberau die Latte und sorgte für Aufregung unter den Zuschauern.

In der 58. Minute folgte ein weiterer Kopfball des ASV Tobaj, der knapp am Tor vorbeiging. Beide Mannschaften kämpften verbissen um den Führungstreffer, doch das Spiel blieb bis in die Schlussminuten ausgeglichen.

In der 86. Minute verzeichnete der ASV Tobaj noch einen Abschluss durch Bleyer, der jedoch nicht erfolgreich war. Kurz darauf, in der 88. Minute, sah der Trainer des ASV Tobaj, Lukas Spirk, binnen 60 Sekunden zwei Mal Gelb und musste die Coachingzone verlassen.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für ein spannendes Spiel, das keinen Sieger hervorbrachte.

II. Liga Süd: Eberau : ASV Tobaj - 1:1 (1:1)

33 Niko Urbauer 1:1

6 Robin Bleyer 0:1

