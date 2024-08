Erster Saisonsieg! SV Neuberg lässt Stegersbach keine Chance

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen der vierten Runde der II. Liga Süd setzte sich der SV Neuberg klar mit 4:1 gegen den SV Stegersbach durch und feierte den ersten Saisonsieg. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber mit einem Doppelschlag den Grundstein für ihren Sieg. Die Gäste aus Stegersbach kämpften tapfer, mussteb in der noch jungen Saison den Platz aber zum bereits dritten Mal als Verlierer verlassen.

Neuberg dominiert die erste Halbzeit

In den ersten Minuten war das Spiel noch recht ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeber, die jedoch zunächst keine gefährlichen Aktionen kreieren konnten. Dies änderte sich in der 22. Minute, als Dominik Glavina einen langen Ball aus dem linken Mittelfeld per Kopf über Gästegoalie Martin Knar ins Netz beförderte und somit das 1:0 für den SV Neuberg erzielte.

Nur drei Minuten später erhöhte Dominik Weber nach Vorlage von Glavina auf 2:0, indem er von halblinks im Strafraum flach ins lange Eck traf. Die Gäste wirkten nach diesem Doppelschlag sichtlich verunsichert. In der 27. Minute hätte ein missglückter Rückpass beinahe ein weiteres Tor für Neuberg bedeutet, aber Keeper Knar konnte den Ball gerade noch vor der Torlinie klären. Ein Freistoß von Weber in der 42. Minute, der weit über das Tor hinaus ging, beendete die erste Halbzeit ohne weitere Highlights.

Hausherren bleiben dominant, Stegersbach kämpft tapfer

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits 37 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Dominik Farkas nach einer Drehung am Fünfmeterraum ins linke Eck zum 3:0. Die Gastgeber setzten somit ihre dominante Vorstellung nahtlos fort. Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Gäste nicht auf und versuchten, das Spiel zu drehen. Dies zeigte sich in mehreren Chancen für Stegersbach in der Folgezeit, darunter ein abgeblockter Schuss von Philip Penzinger und eine Dreifachchance, die jedoch von Neuberg-Torhüter Maximilian Posch vereitelt wurden.

In der 62. Minute schlug Neuberg erneut zu. Glavina traf nach einer Vorlage von Sandro Csencsits ins rechte Kreuzeck und erhöhte auf 4:0. Doch Stegersbach zeigte weiterhin Kampfgeist. In der 81. Minute erzielte Oliver Poandl den Ehrentreffer für die Gäste, indem er den Ball via Innenstange im Tor unterbrachte. Trotz weiterer Bemühungen der Stegersbacher blieb es beim 4:1-Endstand.

Mit diesem überzeugenden Sieg zeigte der SV Neuberg, dass er in der laufenden Saison der II. Liga Süd ein ernstzunehmender Gegner ist. Die Mannschaft von Trainer Rene Csencsits präsentierte sich besonders in der Offensive äußerst effizient und ließ den Gästen aus Stegersbach kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (31430 Bonuspunkte)

II. Liga Süd: Neuberg : Stegersbach - 4:1 (2:0)

81 Oliver Poandl 4:1

62 Dominik Glavina 4:0

46 Dominik Farkas 3:0

25 Dominik Weber 2:0

22 Dominik Glavina 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.