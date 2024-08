SV Eberau feiert klaren Auswärtssieg beim SV Mühlgraben

Spielberichte

Der SV Eberau setzte sich in einem hart umkämpften Spiel beim SV Mühlgraben in Runde 4 der II. Liga Süd am Freitagabend klar mit 3:0 durch. Die Gäste zeigten sich effizienter vor dem Tor und konnten ihre Chancen nutzen, während Mühlgraben trotz zahlreicher Möglichkeiten ohne eigenen Treffer blieb. Ein Doppelschlag vor dem Seitenwechsel hievte den Gast auf die Siegerstraße.

Doppelschlag des SV Eberau vor der Pause

Die Partie begann mit einem hohen Tempo, und der SV Mühlgraben zeigte von Anfang an, dass er vor heimischem Publikum dominieren wollte. Bereits in der vierten Minute gab es den ersten gefährlichen Angriff über die rechte Seite, der jedoch vom Torhüter des SV Eberau zur Seite abgewehrt wurde. Zehn Minuten später startete der SV Mühlgraben eine schöne Ballkombination aus der eigenen Hälfte, die beinahe zum Führungstreffer geführt hätte, doch der Abschluss von Kropf ging knapp am Pfosten vorbei.

Der SV Eberau nutzte hingegen seine Chancen besser. In der 39. Minute startete der Angriff der Gäste aus der eigenen Hälfte. Ein präziser Pass auf Niko Urbauer, der sich gegen drei Gegenspieler durchsetzte und trocken am Torhüter vorbei einnetzte, brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Noch vor der Halbzeitpause legten sie nach: Nach einem Ballverlust des SV Mühlgraben in der eigenen Hälfte erhielt erneut Niko Urbauer den Ball an der Strafraumgrenze, machte einen Haken und schoss den Ball sicher ins Tor. Damit ging der SV Eberau mit einer 2:0-Führung in die Pause.

SV Mühlgraben scheitert an der Chancenverwertung

Beide Mannschaften kamen unverändert aus den Kabinen, und der SV Mühlgraben versuchte, den Rückstand aufzuholen. In der 60. Minute gab es einen vielversprechenden Freistoß nahe der Strafraumgrenze, doch der Kopfball nach der Flanke ging übers Tor. Zehn Minuten später bot sich die nächste Möglichkeit, als ein Freistoß in die Mauer abgeblockt wurde.

Der SV Eberau musste ab der 63. Minute mit einem Mann weniger auskommen, da Marcel Pomper nach Kritik die Gelb-Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit behielten die Gäste die Kontrolle über das Spiel. Der SV Mühlgraben konnte seine Chancen weiterhin nicht nutzen: In der 75. Minute startete Kahr gut in die Box, aber sein Abschluss wurde vom gegnerischen Torhüter per Fußabwehr geklärt. Kurz darauf traf ein Lattenschuss nur das Aluminium und nicht das Tor.

Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Ein Konter des SV Eberau überspielte die Abwehrspieler des SV Mühlgraben, und der Schuss von Maximilian Mayer landete genau im linken Eck des Tores, was den 3:0-Endstand besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (7946 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.