SV Güssing gewinnt unterhaltsames Duell gegen Olbendorf

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:26

In einem packenden, temporreichen und kurzweiligen Spiel der II. Liga Süd (BGLD) konnte sich der SV Güssing gegen Olbendorf mit einem 3:1-Sieg durchsetzen. Trotz eines torlosen Unentschiedens zur Halbzeit zeigten beide Mannschaften in der zweiten Spielhälfte spannende und entscheidende Spielzüge. Márk Meskó war der Held des Spiels für SV Güssing, indem er zweimal ins Tor traf und so maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Torlose erste Halbzeit trotz Großchancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einem ruhigen Start, ohne dass eine der beiden Mannschaften frühzeitig Akzente setzen konnte. In der 22. Minute hatte SV Güssing durch Rasser eine Riesenchance, die jedoch nicht zum Torerfolg führte.

Auch Olbendorf zeigte sich in der Offensive, konnte aber in der 39. Minute eine Riesenchance nicht verwerten. Die erste Halbzeit endete somit torlos, wobei beide Teams ihr Können unter Beweis stellten, jedoch die entscheidenden Treffer ausblieben.

Spannende zweite Halbzeit - Hausherren mit dem Oberwasser

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen rasch. Bereits in der 46. Minute hatte Olbendorf die erste große Möglichkeit, die jedoch nicht genutzt werden konnte. In der 49. Minute schlug dann SV Güssing zu: Márk Meskó erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft und brachte sein Team in Führung. Der Jubel war groß, und Meskó zeigte seine Torjäger-Qualitäten.

Doch Olbendorf gab nicht auf und kam in der 70. Minute durch Jakov Ascic zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war wieder offen, und beide Teams kämpften verbissen um den nächsten Treffer. Nur vier Minuten später, in der 74. Minute, brachte Kevin Zinkl den SV Güssing erneut in Führung. Sein Treffer zum 2:1 war ein wichtiger Meilenstein für das Heimteam.

Olbendorf hatte in der 89. Minute noch eine riesige Chance, als ein Schuss an die Latte ging, aber das Glück war nicht auf ihrer Seite. In der Schlussphase des Spiels zeigte sich SV Güssing erneut stark: Márk Meskó erzielte in der 90. Minute sein zweites Tor des Abends und besiegelte mit dem 3:1 den Sieg für seine Mannschaft. Kurz darauf sah Jonas Haadl von Olbendorf die Gelb-Rote Karte, was die Hoffnungen seines Teams auf eine späte Wende endgültig zunichtemachte.

Mit dem Abpfiff in der 93. Minute stand der 3:1-Sieg für SV Güssing fest. Die Mannschaft hatte eine starke zweite Halbzeit gespielt und sich den Sieg verdient.

II. Liga Süd: SV Güssing : Olbendorf - 3:1 (0:0)

93 Márk Meskó 3:1

74 Kevin Zinkl 2:1

70 Jakov Ascic 1:1

49 Márk Meskó 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.