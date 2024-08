Später Treffer beschert UFC Markt Allhau Sieg in Unterschützen

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 4. Runde der II. Liga Süd setzte sich der UFC Markt Allhau knapp mit 1:0 beim SK Unterschützen durch. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der erst in den letzten Minuten der Partie entschieden wurde. Die Gastgeber konnten einige Chancen nicht verwerten, während die Gäste schließlich den entscheidenden Treffer erzielten.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Derby begann mit hohen Tempo und vielen Chancen auf beiden Seiten. Schon in der 7. Minute vergab Szegedi die erste Chance für die Gäste, gefolgt von einer weiteren verpassten Möglichkeit durch Horvath in der 12. Minute. Nur eine Minute später scheiterte Krutzler aus kurzer Distanz für den UFC. Markt Allhau war klar dominant, doch Urbauer vergab eine Chance nach einem Eckball.

Der SK Unterschützen ließ sich jedoch nicht einschüchtern und kam in der 22. Minute zum ersten Abschluss. Die Gastgeber hatten in der 25. Minute eine weitere Gelegenheit. Dennoch war der UFC die spielstärkere Mannschaft, wie auch in der 36. Minute sichtbar wurde, als Binder eine gute Chance aus dem Rückraum vergab. Kurz vor der Halbzeitpause vergab Krutzler erneut aus kurzer Distanz eine Möglichkeit, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Entscheidung in Minute 83

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte: mit Chancen auf beiden Seiten. In der 50. Minute hatte der SK Unterschützen Pech, als ein Schuss an die Latte ging und der UFC glücklich davonkam. Auch der UFC hatte weiterhin Chancen, wie Radics in der 70. Minute, der aus guter Position vergab. Der SK Unterschützen kam zu einer weiteren guten Aktion, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in den letzten zehn Minuten. In der 83. Minute gelang Gergely Sziklasi der entscheidende Treffer für den UFC Markt Allhau zum 0:1. Der SK Unterschützen drängte daraufhin auf den Ausgleich und hatte in der 88. Minute eine Riesenchance, die jedoch ungenutzt blieb. Auch in der 90. Minute kamen die Gastgeber nochmals gefährlich vor das Tor der Gäste, doch es sollte nicht sein. Schließlich endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem knappen 1:0-Sieg für den UFC Markt Allhau.

Der UFC Markt Allhau konnte somit einen wichtigen Sieg feiern, während der SK Unterschützen trotz einer guten Leistung ohne Punkte blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter lfink26 (660 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter lfink26 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.