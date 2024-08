SC Grafenschachen siegt im Bruderduell gegen Rotenturm

Spielberichte

Ein spannendes Duell in der vierten Runde der II. Liga Süd fand im Stockwiesenstadion zwischen dem SC Grafenschachen und der ASKÖ Rotenturm statt. Trotz einer starken zweiten Halbzeit der Gäste konnte sich die Heimmannschaft mit einem 2:1 durchsetzen. Herausragend war das Bruderduell, bei dem Stefan Hettlinger den entscheidenden Treffer gegen seinen Bruder im Tor von Rotenturm erzielte. Ein leidenschaftlich geführtes Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb, sicherte Grafenschachen wertvolle drei Punkte.

Grafenschachen legt vor

Von Beginn an zeigte Grafenschachen, dass sie die drei Punkte im heimischen Stockwiesenstadion behalten wollten. Schon in den ersten Minuten setzten sie Rotenturm unter Druck und spielten druckvollen Fußball. Bereits in der 6. Minute gelang der Heimmannschaft der Führungstreffer: Tobias Binder setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Viktor Markus, der kompromisslos ins Kreuzeck abschloss und das 1:0 erzielte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb Grafenschachen spielbestimmend, während Rotenturm dagegenhielt und versuchte, eigene Akzente zu setzen. In der 20. Minute zeigte sich die kämpferische Einstellung der Gäste, die trotz des Rückstands nicht aufgaben. Eine Trinkpause in der 25. Minute bot beiden Teams die Möglichkeit, sich kurz zu erfrischen und neu zu formieren.

Die letzten zehn Minuten vor der Halbzeitpause gehörten dann den Gästen aus Rotenturm, die verstärkt den Druck auf die Heimmannschaft ausübten. Trotz einiger guter Ansätze blieb es beim Halbzeitstand von 1:0 für Grafenschachen.

Spannende zweite Halbzeit

Die Halbzeitansprache in der Rotenturmer Kabine zeigte Wirkung. Mit neuem Elan und Entschlossenheit kamen die Gäste aus der Pause und übernahmen die Kontrolle über das Spielgeschehen. Grafenschachen schien zeitweise von der Rolle, während Rotenturm immer gefährlicher wurde.

In der 55. Minute wurden die Bemühungen der Gäste schließlich belohnt. Ein Tor von Gergö Pusztai zum 1:1 brachte die erhoffte Wende im Spiel und sorgte für neue Spannung auf dem Platz. Grafenschachen musste nun reagieren, um die drohende Niederlage abzuwenden.

Die Gastgeber fingen sich jedoch schnell wieder und zeigten ab der 75. Minute erneut Kampfgeist und Entschlossenheit. Sie gewannen wieder vermehrt die Zweikämpfe und suchten nach dem entscheidenden zweiten Tor. Es war dann der Moment, der das Spiel prägte: In der 77. Minute setzte sich Stefan Hettlinger an der Mittellinie durch, kämpfte sich nach vorne und überwand schließlich seinen Bruder, David, im Tor der Rotenturmer. Das Bruderduell ging damit zugunsten von Stefan aus und brachte das 2:1 für Grafenschachen.

Rotenturm versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles, um den erneuten Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Grafenschachen hielt stand. In den letzten Minuten des Spiels, einschließlich der sechsminütigen Nachspielzeit, verteidigte die Heimmannschaft geschickt ihre Führung.

Nach 96 Minuten war es dann offiziell: Der SC Grafenschachen gewann das Spiel mit 2:1 und sicherte sich drei wichtige Punkte. ASKÖ Rotenturm zeigte ebenfalls eine starke Leistung, konnte jedoch am Ende keinen Punkt mit nach Hause nehmen.

