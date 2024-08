Drei Tore in zehn Minuten: Oberdorf bezwingt Rudersdorf

Spielberichte

In der vierten Runde der II. Liga Süd (BGLD) trafen Oberdorf und USVS Hausbauführer Rudersdorf aufeinander. Die Gastgeber legten einen fulminanten Start hin und sicherten sich durch eine beeindruckende erste Halbzeit den Sieg. Das Endergebnis von 3:1 spiegelt die Dominanz von Oberdorf wider, auch wenn USVS Hausbauführer Rudersdorf in der zweiten Halbzeit aufholte.

Blitzstart von Oberdorf ebnet Weg zum Heimerfolg

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute erhielt Oberdorf einen Eckball, der zunächst geklärt werden konnte. Doch der Ball landete direkt vor den Füßen von Thomas Tuider, der nicht lange fackelte und das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Dieses frühe Tor setzte die Marschrichtung für die erste Halbzeit, in der Oberdorf das Spielgeschehen dominierte.

Nur sechs Minuten später, in der achten Minute, baute Oberdorf die Führung weiter aus. Nach einem Freistoß wurde der Ball in den Strafraum geflankt. Luka Novoselec fand sich völlig frei vor dem Tor wieder und nutzte diese Gelegenheit eiskalt zum 2:0. USVS Hausbauführer Rudersdorf schien von diesem Blitzstart völlig überrumpelt zu sein und hatte Mühe, ins Spiel zu finden.

In der elften Minute legte Oberdorf sogar noch einen drauf. Ein Ballverlust von USVS Hausbauführer Rudersdorf ermöglichte es Leo Jakopec, alleine auf das gegnerische Tor zuzulaufen. Jakopec behielt die Nerven und erzielte das 3:0 für Oberdorf. Die Gäste standen nun mit dem Rücken zur Wand, und es schien, als ob sie in dieser Partie keine Antwort auf das druckvolle Spiel von Oberdorf finden würden.

Rudersdorf schöpft Hoffnung durch Anschlusstor - Heimsieg bleibt bestehen

Nach der Halbzeitpause schien USVS Hausbauführer Rudersdorf entschlossener, das Blatt zu wenden. Die Gäste erhöhten den Druck und versuchten, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 56. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Flamur Muleci nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Oberdorf und erzielte das 3:1. Dies war ein Hoffnungsschimmer für Rudersdorf, die nun neuen Mut schöpften und weiterhin auf ein weiteres Tor drängten.

In der verbleibenden Spielzeit gelang es jedoch weder Oberdorf noch USVS Hausbauführer Rudersdorf, weitere Tore zu erzielen. Die Abwehrreihen beider Teams standen nun sicher, und trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 3:1. Oberdorf verteidigte geschickt die Führung und ließ den Gästen nur wenig Raum für gefährliche Aktionen.

In der 93. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff und besiegelte den verdienten 3:1-Sieg für Oberdorf. Die Gastgeber zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und legten damit den Grundstein für den Erfolg. USVS Hausbauführer Rudersdorf konnte in der zweiten Halbzeit zwar Akzente setzen, musste sich aber letztendlich geschlagen geben.

II. Liga Süd: Oberdorf : Rudersdorf - 3:1 (3:0)

56 Flamur Muleci 3:1

11 Leo Jakopec 3:0

8 Luka Novoselec 2:0

2 Thomas Tuider 1:0

