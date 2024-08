Nagy-Goldtor: SV Großpetersdorf siegt beim ASV Tobaj

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:29

In einem packenden Spiel der 4. Runde der II. Liga Süd (BGLD) musste der ASV Tobaj eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Großpetersdorf, das bisher noch keinen Punkt in dieser Saison sammeln konnte, zeigte eine starke Leistung und gewann am Ende knapp mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Bendegüz Nagy bereits in der Anfangsphase des Spiels.

Blitzstart durch Bendegüz Nagy

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Schon in der 10. Minute konnte Großpetersdorf einen schnellen Konter erfolgreich abschließen. Bendegüz Nagy nutzte die Unordnung in der Defensive von Tobaj und erzielte das 1:0 für die Gäste. Dieser frühe Rückstand brachte den ASV Tobaj sofort unter Zugzwang.

Bereits in der dritten Minute hatte der ASV Tobaj die erste Großchance des Spiels, als sie mit einem Stangenschuss die Führung verpassten. Dieser frühe Rückschlag nach dem Gegentor sollte jedoch nicht das letzte Mal sein, dass die Gastgeber am Aluminium scheiterten.

Nach dem Führungstreffer durch Nagy versuchte Tobaj, das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen. Doch die Abwehr von Großpetersdorf stand kompakt und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu. In der 27. Minute zeigte der Torhüter der Gäste eine Glanzparade, die den Ausgleich verhinderte. Anschließend gab es in der 31. Minute eine kurze Trinkpause, die den Spielern eine kleine Verschnaufpause verschaffte.

Tobaj drängt auf den Ausgleich

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv. Tobaj war klar spielbestimmend und drängte auf den Ausgleich. Ein Torschuss nach dem anderen wurde abgefeuert, doch die Defensive von Großpetersdorf hielt stand.

Die wohl beste Chance auf den Ausgleich hatten die Gastgeber in der 84. Minute, als erneut das Aluminium im Weg stand. Ein Lattentreffer ließ die Fans des ASV Tobaj laut aufstöhnen, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Als die reguläre Spielzeit ablief und eine Minute Nachspielzeit angezeigt wurde, war die Spannung auf dem Höhepunkt. Tobaj versuchte weiterhin verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr von Großpetersdorf ließ nichts mehr zu.

Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 93 Minuten und die Gäste durften über ihren ersten Saisonsieg jubeln. Der ASV Tobaj musste hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen, obwohl sie über weite Strecken die offensiv zwingendere Mannschaft waren.

II. Liga Süd: ASV Tobaj : Großpetersdorf - 0:1 (0:1)

10 Bendegüz Nagy 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.