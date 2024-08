Packendes Derby zwischen UFC Markt Allhau und SC Grafenschachen endet 2:2

Spielberichte

Im Spitzenspiel der 5. Runde der II. Liga Süd trafen Tabellenführer UFC Markt Allhau und der punktegleiche Tabellenzweite SC Grafenschachen aufeinander. Beide Mannschaften kamen mit Siegen aus der letzten Runde und lieferten sich ein intensives und spannendes Duell, das am Ende mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete.

Pimperl sieht früh Rot

Das Derby wurde pünktlich angepfiffen und die ersten Minuten zeigten, dass beide Teams hochmotiviert ins Spiel gingen. Der UFC kam besser ins Spiel, doch auch Grafenschachen hatte schon früh drei Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 14. Minute kam es dann zu einem ersten großen Einschnitt: Die Gäste mussten nach einer roten Karte für Fabio Pimperl wegen eines ungestümen Einsteigens in Unterzahl weiterspielen.

Diese Unterzahl schien Grafenschachen jedoch nicht zu demotivieren, sie spielten weiterhin engagiert und kamen sogar zu einigen Möglichkeiten. Der UFC Markt Allhau hingegen nutzte seine Chancen effektiver: In der 20. Minute zog Stefan Binder von der Strafraumgrenze ab und traf zur 1:0-Führung für die Hausherren.

In der Folge versuchten die Gäste, sich trotz der numerischen Unterlegenheit Chancen zu erarbeiten, scheiterten aber immer wieder am Abschluss oder an der Abwehr des UFC. Kurz vor der Pause hatten beide Teams noch einmal Pech mit Aluminiumtreffern: Erst traf Grafenschachens Wenzl die Stange (40. Minute), dann landete ein Schuss von Markt Allhau an der Latte (43. Minute). So ging es mit einer knappen Führung für den UFC in die Kabine.

Drei Tore und zwei Ampelkarten im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel kam Markt Allhau druckvoll aus der Kabine und suchte die Entscheidung. Doch in der 54. Minute gelang SC Grafenschachen der Ausgleich: Nach einem Handelfmeter, den Viktor Markus trocken ins rechte Eck verwandelte, stand es 1:1.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften auf den nächsten Treffer drängten. In der 74. Minute wurde es dann wieder spannend: Markt Allhau bekam einen Foulelfmeter zugesprochen, den Tihaly verwandelte und die Hausherren erneut in Führung brachte.

Doch Grafenschachen ließ sich nicht unterkriegen. In der 79. Minute gelang ihnen erneut der Ausgleich: Kosnik vollendete einen herrlich über die linke Seite vorgetragenen Angriff zum 2:2. Kurz darauf geriet Markt Allhau erneut in Schwierigkeiten: In der 81. Minute erhielt die Balazs Horvath die Gelb-Rote Karte, und in der 90. Minute musste auch Gergely Sziklasi vorzeitig vom Platz.

Die Schlussphase war von Spannung und Kampfgeist geprägt, doch trotz aller Bemühungen beider Teams fielen keine weiteren Torer. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das packende Derby mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. So konnten beide Mannschaften jeweils einen Punkt mitnehmen und bleiben weiterhin punktgleich an der Tabellenspitze.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter ER (925 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter ER mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.