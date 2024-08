SV Rechnitz setzt sich zuhause gegen Oberdorf durch

Spielberichte

Eines der vier Freitagsspiele in der II. Liga Süd (BGLD) endete mit einem überzeugenden 3:1-Sieg für den SV Rechnitz gegen Oberdorf. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel, in dem früh die Weichen gestellt wurden. Besonders die zweite Halbzeit war geprägt von entscheidenden Aktionen, die letztlich zugunsten der Gastgeber ausgingen. Robin Gollerits, Leo Jakopec, Peter Gergö und Pavel Usakov waren die Torschützen dieses ereignisreichen Spiels.

Frühe Tore prägen die erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Rechnitz und Oberdorf begann äußerst turbulent. Bereits in der vierten Minute konnte der Gastgeber durch Robin Gollerits in Führung gehen. Ein gut herausgespielter Angriff endete mit einem präzisen Schuss von Gollerits, der die Heimmannschaft früh jubeln ließ. Doch die Freude währte nicht lange.

Nur zwei Minuten später schlug Oberdorf zurück. Leo Jakopec nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SV Rechnitz und erzielte den schnellen Ausgleich. Beide Teams zeigten sich in der Anfangsphase äußerst engagiert und offensivfreudig, was zu einem spannenden Schlagabtausch führte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten beide Mannschaften, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Während SV Rechnitz weiterhin auf Angriff spielte, zeigte sich Oberdorf in der Defensive stabil und konnte einige Angriffe abwehren. Die Teams gingen mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit - Hausherren behalten Oberhand

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber mit neuer Energie aus der Kabine. Die zweite Halbzeit begann mit einer erhöhten Intensität von Seiten des SV Rechnitz, der auf die Führung drängte. In der 67. Minute wurde dieses Bemühen belohnt. Peter Gergö traf zum 2:1 für den SV Rechnitz und brachte sein Team damit wieder in Führung. Ein schneller und präziser Angriff ermöglichte es Gergö, den Ball souverän im Netz zu platzieren.

Oberdorf versuchte in der Folge, den erneuten Rückstand auszugleichen, doch die Defensive von SV Rechnitz stand sicher und ließ nur wenige Chancen zu. Die Gastgeber kontrollierten zunehmend das Spielgeschehen und drängten auf die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der 90. Minute, als Pavel Usakov das 3:1 erzielte. Usakov nutzte einen schnellen Konter und schloss den Angriff gekonnt ab.

Mit diesem Tor beseitigte SV Rechnitz die letzten Zweifel am Sieg und sicherte sich die drei Punkte. Die letzten Minuten verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse, und nach vier Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel.

II. Liga Süd: Rechnitz : Oberdorf - 3:1 (1:1)

91 Pavel Usakov 3:1

67 Peter Gergö 2:1

6 Leo Jakopec 1:1

4 Robin Gollerits 1:0

