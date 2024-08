Großpetersdorf besiegt Mühlgraben in packendem Duell mit 3:2

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:35

In einer mitreißenden, kurzweiligen Partie der II. Liga Süd (BGLD) konnte sich der SV Großpetersdorf knapp mit 3:2 gegen den SV Mühlgraben durchsetzen. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Torchancen, schnellen Spielzügen und einem ständigen Hin und Her, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Frühe Führung für Großpetersdorf - 1:0 zur Pause

Bereits in der vierten Spielminute gelang Großpetersdorf der erste Treffer. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte spielte das Team einen schnellen Pass auf Balint Gaal!, der die Seite entlang zog und in die Box eindrang. Mit einem gekonnten Lupfer über den Torhüter hinweg, brachte der Spieler Großpetersdorf mit 1:0 in Führung. In den folgenden Minuten dominierte Großpetersdorf weiter das Spielgeschehen und hatte in der 22. Minute eine weitere Großchance, als ein Schuss knapp am Tor vorbeiging.

Auch Mühlgraben kam zu Möglichkeiten, wie in der 28. Minute, als ihr Torwart einen Schuss sicher fing. Kurz vor der Halbzeit hatte Prem von Mühlgraben nach einem schnellen Konter die Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Schuss ging am Pfosten vorbei. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung für Großpetersdorf.

Aufholjagd und Entscheidung in der Schlussphase

Nach der Pause kam Mühlgraben motiviert aus den Kabinen und setzte Großpetersdorf unter Druck. In der 54. Minute gelang Mühlgraben schließlich der Ausgleich. Nach einem Freistoß in die Mitte kam es zu einem Gestocher in der Box, und Martin Krizmanic drückte den Ball über die Linie zum 1:1. Doch Großpetersdorf ließ sich nicht beirren und ging nur zehn Minuten später erneut in Führung. Eine Ballstafette aus dem Mittelkreis endete mit einem Pass auf Elias Unger, der den Ball am herauskommenden Torwart vorbei leicht über die Linie spielte.

In der 69. Minute erhöhte Großpetersdorf sogar auf 3:1. Ein Ballverlust auf der rechten Seite führte zu einem Pass nach vorne. Ein schwerer Verteidigungsfehler und das späte Eingreifen des Torwarts ermöglichten es Bendegüz Nagy, den Ball trocken einzunetzen. Mühlgraben gab jedoch nicht auf und verkürzte in der 80. Minute durch eine Direktabnahme nach einem Eckball auf 2:3 in Person von Martin Krizmanic.

Die Schlussphase war hektisch, und Mühlgraben drängte vehement auf den Ausgleich. In der 88. Minute hatte Großpetersdorf die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. Nach einem Ballgewinn in der Hälfte von Mühlgraben und einer Passkombination bis vor das Tor hatte Großpetersdorf eine Einschussmöglichkeit, doch der Torwart von Mühlgraben wehrte den flachen Schuss ab.

Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für Großpetersdorf. Trotz der Bemühungen von Mühlgraben, in den letzten Minuten noch den Ausgleich zu erzielen, blieb es bei der knappen Führung für die Gastgeber.

II. Liga Süd: Großpetersdorf : Mühlgraben - 3:2 (1:0)

83 Martin Krizmanic 3:2

71 Bendegüz Nagy 3:1

64 Elias Unger 2:1

55 Martin Krizmanic 1:1

4 Balint Gaal 1:0

