SK Unterschützen entführt drei Punkte aus Stegersbach

In einem Spiel der II. Liga Süd setzte sich der SK Unterschützen auswärts mit 3:1 gegen den SV Stegersbach durch. Die Gäste überzeugten durch eine solide Mannschaftsleistung und effiziente Chancenauswertung, während Stegersbach trotz kämpferischer Leistung das Nachsehen hatte.

Helmig bringt Gäste in Front

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften tasteten sich heran und es gab keine nennenswerten Torchancen in den ersten Minuten. Die Rasenbedingungen erschwerten das Spiel, was zu einigen Fehlpässen führte. In der 22. Minute wäre Unterschützen beinahe ein Eigentor unterlaufen, doch der Torwart konnte die Situation entschärfen. Ein Freistoß in der 24. Minute stellte ebenfalls keine Gefahr für das Tor von Stegersbach dar.

Der Knoten platzte in der 42. Minute, als Marco Helmig nach einem herausragenden Spielzug den Ball herrlich in den Winkel setzte und damit das 0:1 für SK Unterschützen erzielte. Die Gäste wurden zunehmend dominanter, während Stegersbach Mühe hatte, ins Spiel zu finden. Kurz vor der Halbzeitpause war die Intensität deutlich gestiegen, doch es blieb beim 0:1 zur Halbzeit.

Vittman trifft zur Vorentscheidung

In der zweiten Halbzeit setzte Unterschützen ihre starke Leistung fort. Bereits in der 49. Minute erhöhte Adam Vittman nach einer hervorragenden Flanke von Michel Simon auf 0:2. Markus Nemeth hatte den Angriff durch einen abgefangenen Ball eingeleitet. Die Gäste schienen nun die klar spielbestimmende Mannschaft zu sein.

Stegersbach zeigte jedoch Kampfgeist und kam in der 55. Minute durch Zsolt Balazs überraschend zum Anschlusstreffer. Dieser Treffer schien die Gastgeber kurzzeitig zu beleben, doch bereits eine Minute später stellte Jonas Grabenhofer den alten Abstand wieder her. Er lief nach einem schön gespielten Pass alleine durch die Stegersbacher Abwehr und schoss zum 1:3 ein.

Ein kurioses Ereignis in der 76. Minute unterbrach das Spiel kurzzeitig, als der Schiedsrichter mit muskulären Problemen zu Boden ging und von den Physios beider Mannschaften behandelt werden musste. Nach einer kurzen Pause wurde das Spiel fortgesetzt.

In der Folge versuchte Stegersbach, wieder ins Spiel zu kommen, doch Unterschützen konterte gefährlich. Ein gefährlicher Aufsetzer nach einem Freistoß in der 85. Minute brachte erneut Gefahr für das Tor der Gastgeber. Kurz vor Schluss konnte Leon Kalcsics den Ball zur Ecke klären, und Stegersbach hatte noch eine freie Abschlusschance, die jedoch vorbeiging. Manuel Nemeth verpasste zudem eine Flanke von Vittman knapp.

In der Nachspielzeit zeigte Unterschützen weiterhin eine giftige Spielweise und verteidigte die Führung konsequent. Der Schlusspfiff ertönte nach insgesamt 96 Minuten und der SK Unterschützen durfte sich über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg freuen.

