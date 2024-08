Olbendorf sichert sich gegen SV Neuberg spät einen Punkt

Spielberichte

Ein kurzweiliges Duell zwischen Olbendorf und dem SV Neuberg endete mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich in der fünften Runde der II. Liga Süd (BGLD) ein intensives Match, das von taktischen Finessen und spektakulären Toren geprägt war. Obwohl die Gäste zweimal in Führung gingen, zeigte Olbendorf großen Kampfgeist und sicherte sich in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich.

Erste Halbzeit: Führung für SV Neuberg durch Manuel Marcec

Das Spiel begann ohne Verzögerung und beide Mannschaften zeigten sich von Anfang an hoch motiviert. In der 19. Minute erhielt der SV Neuberg eine große Chance, als ihnen ein Elfmeter zugesprochen wurde. Manuel Marcec trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Gäste. Dies war der erste Höhepunkt des Spiels und setzte Olbendorf unter Druck.

Trotz des frühen Rückstands ließ sich Olbendorf nicht entmutigen und versuchte, schnell den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive von SV Neuberg stand jedoch stabil und ließ nur wenige gefährliche Situationen zu. So ging es mit einer 1:0-Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Spannende Wendungen

Nach dem Seitenwechsel kam Olbendorf mit neuer Energie aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute konnte Manuel Csencsics den ersehnten Ausgleich für die Heimelf erzielen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von SV Neuberg keine Chance und stellte auf 1:1. Das Spiel war wieder offen und die Spannung stieg merklich an.

In der Folgezeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um die Führung kämpften. Es dauerte jedoch bis zur 84. Minute, ehe erneut die Gäste jubeln konnten. Nico Knor brachte den SV Neuberg mit einem sehenswerten Treffer wieder in Front. Die Uhr tickte gegen Olbendorf und die Zeit wurde knapp.

Doch die Mannschaft von Olbendorf gab nicht auf und setzte alles daran, zumindest einen Punkt in diesem hart umkämpften Spiel zu retten. In der 90. Minute, als bereits die Nachspielzeit angezeigt wurde, gelang Mislav Komorski der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2. Es war ein Tor, das die Zuschauer auf den Rängen begeisterte und den Schlusspunkt unter ein packendes Spiel setzte.

Die Partie endete schließlich nach 94 Minuten mit einem gerechten Unentschieden.

II. Liga Süd: Olbendorf : Neuberg - 2:2 (0:1)

93 Mislav Komorski 2:2

84 Nico Knor 1:2

51 Manuel Csencsics 1:1

19 Manuel Marcec 0:1

