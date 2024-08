SV Eberau und SV Güssing remisieren in kurzweiligem Duell

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:12

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Eberau und dem SV Güssing in der II. Liga Süd (BGLD) am Samstag endete mit einem packenden 2:2-Unentschieden. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der SV Eberau eine beeindruckende Aufholjagd und sicherte sich in der Schlussphase noch einen Punkt. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und endete mit einem packenden Finale.

Erste Halbzeit: Führung für SV Güssing durch späten Treffer

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und beide Mannschaften drängten von Anfang an auf den Führungstreffer. Bereits in der 17. Minute hatte der SV Eberau eine große Chance, als ein Schuss an die Latte ging.

In der 29. Minute gab es eine kurze Trinkpause, die den Spielern eine willkommene Erfrischung brachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem SV Güssing schließlich der Führungstreffer. Jan Martin Balogh erzielte in der 45. Minute das 0:1 für die Gäste. Der SV Eberau versuchte, noch vor der Pause auszugleichen, aber der Schiedsrichter beendete die erste Halbzeit mit der knappen Führung für den SV Güssing.

Zweite Halbzeit: Kampfgeist und Aufholjagd

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute erzielte Márk Meskó den Ausgleich für den SV Eberau zum 1:1. Die Fans des Heimteams jubelten lautstark, und die Partie war wieder völlig offen. Der SV Güssing zeigte sich jedoch unbeeindruckt und spielte weiterhin offensiv.

In der 70. Minute gelang den Gästen der erneute Führungstreffer. Julian Laky brachte den SV Güssing mit einem präzisen Schuss mit 1:2 in Führung. Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und in der 77. Minute sah der Trainer des SV Güssing, Jakob Burits, die Rote Karte. Dieser Platzverweis brachte zusätzliche Dramatik in die Schlussphase der Partie.

Der SV Eberau setzte alles daran, erneut den Ausgleich zu erzielen. In der 81. Minute war es schließlich Bence Bendegüz Pataki, der den viel umjubelten Treffer zum 2:2 erzielte. Die Heimmannschaft hatte in den letzten Minuten noch einige gute Chancen, aber letztlich blieb es beim Unentschieden.

Das Spiel endete mit einem gerechten 2:2, und beide Teams konnten sich über einen hart erkämpften Punkt freuen.

II. Liga Süd: Eberau : SV Güssing - 2:2 (0:1)

81 Bence Bendegüz Pataki 2:2

70 Julian Laky 1:2

46 Jan Martin Balogh 1:1

47 Márk Meskó 0:1

