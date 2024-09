ASV Tobaj feiert Kantersieg beim USVS Rudersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:10

Der ASV Tobaj hat in der 5. Runde der II. Liga Süd (BGLD) einen eindrucksvollen 5:1-Sieg gegen den USVS Hausbauführer Rudersdorf errungen. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und gingen bereits in der 2. Minute in Führung. Das Spiel war bereits zur Pause mit einem 4:0-Zwischenstand für den Gast entschieden. Der klare Sieg spiegelt die Überlegenheit von Tobaj in allen Belangen wider.

Blitzstart und frühe Dominanz

Bereits in der 2. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Robin Jautz-Lackner köpfte eine Freistoßflanke von Robin Bleyer ins Netz und brachte den ASV Tobaj früh in Führung. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und hatten schon in der 8. Minute die nächste gute Gelegenheit. Tobaj war klar spielbestimmend und ließ den Gastgebern kaum Raum für eigene Angriffe.

In der 19. Minute verzeichnete Tobaj zwei weitere riesige Chancen, den Vorsprung auszubauen. Kurz darauf, in der 22. Minute, erhöhte Robin Bleyer per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:0. Die Überlegenheit der Gäste war offensichtlich, und die Gastgeber fanden kaum ins Spiel.

Nach einer Trinkpause ging es genauso weiter. In der 39. Minute sorgte eine weitere gefährliche Aktion von Tobaj für Aufregung, und nur eine Minute später erzielte Felix Heindl das 3:0 nach einer Ecke von Bleyer. Noch vor der Halbzeit machte Julian Jautz-Lackner das 4:0 für Tobaj perfekt, wieder nach einer Ecke.

Heim-Team mit Ehrentreffer - Gäste gewinnen klar

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. Tobaj setzte Rudersdorf weiterhin unter Druck und ließ kaum Chancen für die Gastgeber zu. In der 57. Minute traf Denis Svaljek nach einer Ecke zum 5:0 für Tobaj.

Rudersdorf kam kaum zur Entfaltung, und die wenigen Chancen, die sie hatten, blieben ungenutzt. In der 65. Minute gelang Ibrahim Sahin das Ehrentor für die Gastgeber zum 1:5. Mit etwas Ballglück konnte er den Ball im Netz unterbringen.

In der Schlussphase des Spiels hatte Tobaj weiterhin Chancen, den Vorsprung weiter auszubauen. In der 73. Minute traf Svaljek das Lattenkreuz, und zehn Minuten später landete ein Schuss nach einer Ecke am Pfosten. Die Gäste ließen trotz eines klaren Sieges sogar noch mehr Chancen auf einen noch höheren Sieg liegen.

II. Liga Süd: Rudersdorf : ASV Tobaj - 1:5 (0:4)

65 Ibrahim Sahin 1:5

57 Denis Svaljek 0:5

45 Julian Jautz-Lackner 0:4

40 Felix Heindl 0:3

22 Robin Bleyer 0:2

2 Robin Jautz-Lackner 0:1

