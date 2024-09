Spannender Schlagabtausch: SV Kukmirn bezwingt ASKÖ Rotenturm

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:13

Packendes Duell am Sonntag in der 5. Runde der II. Liga Süd (BGLD), in der sich der SV Kukmirn mit einem knappen 3:2-Sieg gegen den ASKÖ Rotenturm durchsetzte. In einem Spiel, das von Anfang an von hoher Intensität geprägt war, zeigten beide Mannschaften starke Leistungen. Besonders auffällig waren die späten Tore, die das Match bis zur letzten Minute spannend hielten.

Frühe Führung für Kukmirn hält bis zur Pause - Elfmeter nach der Pause besorgt 0:2

Bereits in der 9. Minute setzte der SV Kukmirn ein erstes Ausrufezeichen. Luka Klisanin brachte die Gäste mit einem gezielten Schuss in Führung. Der ASKÖ Rotenturm zeigte sich zunächst beeindruckt, fand jedoch langsam ins Spiel zurück. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit beim 1:0 für den SV Kukmirn.

Unmittelbar nach der Pause sorgte der SV Kukmirn erneut für Jubel. Ein Elfmeter wurde in der 47. Minute durch Mihael Rebernik sicher verwandelt, was den Spielstand auf 2:0 erhöhte.

Kulovits baut Führung aus, Takacs verkürzt spät

In der 56. Minute schien das Spiel bereits entschieden, als Michael Kulovits, der Kapitän des SV Kukmirn, auf 3:0 erhöhte. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torwart des ASKÖ Rotenturm keine Chance. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf und kämpften weiter um jeden Ball.

Dieser Einsatz wurde in der 61. Minute belohnt. Jan Pascal Takacs verkürzte für den ASKÖ Rotenturm auf 1:3. Das Tor gab den Gastgebern neuen Auftrieb und das Spiel wurde wieder spannender.

In den letzten Minuten des Spiels erhöhte der ASKÖ Rotenturm den Druck auf die Abwehr des SV Kukmirn. Es folgte eine dramatische Schlussphase, in der die Gastgeber alles auf eine Karte setzten. In der 90. Minute war es erneut Jan Pascal Takacs, der zum 2:3 traf. Sein zweites Tor des Tages brachte den ASKÖ Rotenturm bis auf ein Tor heran.

Die drei Minuten Nachspielzeit, die vom Schiedsrichter angesetzt wurden, entwickelten sich zu einem echten Krimi. Der ASKÖ Rotenturm warf alles nach vorne, doch die Abwehr des SV Kukmirn hielt dem Druck stand. Trotz einiger gefährlicher Situationen vor dem Tor der Gäste gelang es dem ASKÖ Rotenturm nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Am Ende blieb es beim 3:2 für den SV Kukmirn, der damit einen wichtigen Auswärtssieg feierte.

II. Liga Süd: ASKÖ Rotenturm : Kukmirn - 2:3 (0:1)

93 Jan Pascal Takacs 2:3

61 Jan Pascal Takacs 1:3

56 Michael Kulovits 0:3

47 Mihael Rebernik 0:2

9 Luka Klisanin 0:1

