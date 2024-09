USVS Rudersdorf setzt sich in Mühlgraben knapp durch

Spielberichte

In der sechsten Runde der II. Liga Süd trafen der SV Mühlgraben und der USVS Hausbauführer am Freitagabend aufeinander. Die Partie bot zahlreiche aufregende Momente und endete schließlich mit einem knappen 2:3-Sieg für die Gäste aus Rudersdorf. In einem spannenden Spielverlauf zeigten beide Mannschaften ihre Stärken, wobei die Gäste am Ende das bessere Ende für sich hatten.

Blitzstart der Gäste durch frühen Doppelschlag, Hausherren um Comeback bemüht

Das Spiel begann mit einem schnellen Angriff der Rudersdorfer. Schon nach sieben Minuten fiel das erste Tor: Ein Angriff durch die Mitte, gefolgt von einem Pass nach außen und einer Flanke, die von der Abwehr des SV Mühlgraben nicht geklärt werden konnte. Flamur Muleci setzte sich durch und traf per Kopf zum 0:1. Nur zwei Minuten später legten die Gäste nach. Ein Angriff über die linke Seite und eine Ballstafette endeten mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck, wiederum durch Flamur Muleci, und es stand 0:2.

Der SV Mühlgraben ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 17. Minute ergab sich eine Topchance für die Gastgeber, doch der Ball konnte nicht am Torhüter vorbeigebracht werden. Nur eine Minute später gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste. Martin Nagy trat an und verwandelte sicher ins linke Eck. Somit verkürzte der SV Mühlgraben auf 1:2.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend und hart umkämpft. In der 53. Minute konnten die Gäste nach einem Eckball nicht erfolgreich abschließen, da die Abwehr von SV Mühlgraben den Ball zweimal blockte.

Der SV Mühlgraben versuchte weiterhin, den Ausgleich zu erzielen. In der 60. Minute ging ein Freistoß am Tor vorbei. In der 67. Minute versuchte es Prem mit einem Volleyschuss, jedoch verfehlte auch dieser das Ziel. Die Bemühungen der Gastgeber zahlten sich schließlich in der 70. Minute aus: Ein Angriff über die rechte Seite endete bei Szinay, der den Ball schön vorbereitete und flach ins Eck schoss. Der Ausgleich war geschafft, 2:2.

Die Freude der Gastgeber währte jedoch nicht lange. In der 78. Minute bekamen die Gäste einen Eckball, den die Abwehr des SV Mühlgraben zunächst klären konnte. Doch vor der Strafraumgrenze eroberte der USVS Ruderdorf den Ball zurück und passte nach rechts zu James Rauscher, der das Leder wuchtig in die rechte Kreuzecke zimmerte. Damit ging der Gast wieder in Führung, 2:3.

Die letzten Minuten des Spiels boten noch einmal Spannung pur. In der 84. Minute konnte ein Freistoß nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Nachschuss über das Tor ging. In der 89. Minute wurden fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt, was den SV Mühlgraben nochmal antrieb. Kurz vor dem Schlusspfiff in der 90. Minute hatten die Gastgeber eine letzte Chance durch einen Eckball, doch der gut angetragene Kopfball wurde sicher vom Torhüter gefangen. 2:3 der Endstand.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (8146 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.