ASV Tobaj dreht die Partie beim SV Rechnitz

Details Freitag, 06. September 2024 21:50

In einem kurzweiligen Spiel der 6. Runde der II. Liga Süd (BGLD) setzte sich der ASV Tobaj mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den SV Rechnitz durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in der zweiten Hälfte deutlich an Fahrt auf. Den ersten Treffer erzielte Roland Milan Szanto für die Gastgeber, doch die Gäste aus Tobaj drehten das Spiel mit Toren von Julian Jautz-Lackner, Julian Haasz und Denis Svaljek zu ihren Gunsten.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann ausgeglichen, beide Mannschaften zeigten sich von Beginn an engagiert. Bereits in der 6. Minute war das Spiel recht ausgeglichen, wie ein früher Kommentar feststellte. Die erste nennenswerte Aktion verzeichnete der SV Rechnitz in der 31. Minute, als Roland Szanto eine gute Gelegenheit hatte, jedoch am gut aufgelegten Tobaj-Keeper scheiterte.

In der 33. Minute vergab Florian Kurz aus kurzer Distanz eine weitere gute Chance für Rechnitz, der gegnerische Torhüter konnte erneut klären. Bis zur Pause blieb es beim torlosen Unentschieden, obwohl beide Mannschaften Möglichkeiten hatten. Der SV Rechnitz war offensiv aktiver, aber der ASV Tobaj verteidigte geschickt und hatte seinerseits auch Chancen, wie in der 45. Minute, als Adam Schreiner einen Schuss blockte und es zum Eckball für Tobaj kam.

Torreiches Spektakel in der zweiten Halbzeit - Gäste per Turnaround siegreich

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: Der SV Rechnitz setzte Tobaj weiter unter Druck. In der 52. Minute war es erneut der Heimverein, der eine sehr gute Aktion verzeichnete. Der Durchbruch gelang schließlich in der 56. Minute, als Roland Milan Szanto den Ball zum 1:0 für den SV Rechnitz ins Netz beförderte.

Doch die Führung hielt nicht lange. Nur sieben Minuten später, in der 63. Minute, gelang Julian Jautz-Lackner der Ausgleich für den ASV Tobaj. Die Gäste bekamen nun Oberwasser und erhöhten den Druck. Dieser Druck zahlte sich aus, als Julian Haasz in der 72. Minute den Führungstreffer für Tobaj erzielte. Der SV Rechnitz versuchte daraufhin, wieder ins Spiel zurückzufinden und hatte in der 74. Minute eine gute Möglichkeit, doch es blieb beim 1:2.

In der Schlussphase des Spiels machte Tobaj alles klar. Denis Svaljek erzielte in der 74. Minute das 3:1 für die Gäste. Trotz einiger weiterer Chancen, wie in der 85. und 88. Minute, gelang dem SV Rechnitz kein weiterer Treffer. Der Torhüter von Rechnitz zeigte in der 90. Minute noch eine sehr gute Parade, aber das änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels.

Mit dem 3:1-Endstand sicherte sich der ASV Tobaj wichtige Punkte in der II. Liga Süd und zeigte eine starke Leistung in der zweiten Halbzeit. Der SV Rechnitz muss sich trotz guter Phasen in der Partie geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen auf eine bessere Chancenverwertung hoffen.

II. Liga Süd: Rechnitz : ASV Tobaj - 1:3 (0:0)

74 Denis Svaljek 1:3

72 Julian Haasz 1:2

63 Julian Jautz-Lackner 1:1

56 Roland Milan Szanto 1:0

