Später Treffer beschert SK Unterschützen hauchdünnen Heimsieg

In einem hart umkämpften Spiel der II. Liga Süd setzte sich der SK Unterschützen mit 1:0 gegen Olbendorf durch. Das einzige Tor des Tages fiel kurz vor Schluss, nachdem beide Teams lange Zeit keine erfolgreichen Abschlüsse vorweisen konnten. Die Partie wurde von einer Verletzung und mehreren intensiven Zweikämpfen geprägt.

Erste Halbzeit ohne Höhepunkte

Die Begegnung startete mit einem frühen Eckstoß für die Gastgeber, der jedoch ohne Folgen blieb. Bereits in der 4. Minute musste Leon Kalcsics nach einem Foulspiel behandelt werden, ein erster Vorbote für die körperliche Spielweise, die beide Mannschaften an den Tag legten. In der 13. Minute zeigte Olbendorf eine gefährliche Flanke, die jedoch von Rene Wagner souverän weggefaustet wurde.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte der SK das Geschehen, konnte jedoch keine klaren Torchancen herausspielen. In der 19. Minute hatte die Heimmannschaft ihre erste gefährliche Aktion, die jedoch vom Torwart pariert wurde. Olbendorf agierte vornehmlich defensiv und versuchte es mit Kontern, die jedoch meist in Abseitsstellungen endeten. In der 45. Minute zog sich das Spiel weiterhin, und Olbendorf blieb tiefstehend, während Unterschützen immer wieder am letzten Pass oder Abschluss scheiterte.

Entscheidung in Minute 87

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das zähe Ringen um die Vorherrschaft auf dem Platz fort. Bereits in der 46. Minute hatte der SK Unterschützen einen Freistoß knapp am 16er, der jedoch ohne Erfolg blieb. Ein Schlag mit dem Ellenbogen ins Gesicht von Michel Simon in der 59. Minute unterstrich erneut die Härte des Spiels. Kurz darauf ging Leon Kalcsics ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste schließlich auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Ab der 72. Minute nahm das Spiel zunehmend Fahrt auf. Mehrere Aktionen des SK, wie ein Abschluss von Jonas Grabenhofer, der jedoch über das Tor ging, und eine gut gespielte Flanke, die direkt auf den Torwart kam, zeigten den wachsenden Druck der Heimmannschaft. In der 87. Minute zahlte sich dieser Druck schließlich aus: Daniel Vlasics erzielte per Kopfball nach einer Ecke das erlösende 1:0 für den SK Unterschützen. Kurz danach sah Olbendorfs Sasa Misljencevic eine Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gäste weiter schmälerte.

Trotz eines starken Abschlusses von Manuel Nemeth in der Schlussminute, der vom Torwart pariert wurde, konnte der SK Unterschützen den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Nach 96 Minuten endete das Spiel mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg für die Gastgeber, die sich somit wichtige Punkte sichern konnten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Louis Milisits (810 Bonuspunkte)

