ASKÖ Rotenturm siegt in Oberdorf: 2:0-Auswärtserfolg

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:06

In einem kurzweiligen Spiel der 6. Runde der II. Liga Süd gelang es ASKÖ Rotenturm, sich mit einem 2:0-Sieg gegen Oberdorf durchzusetzen. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Gäste in der zweiten Spielhälfte ihre Chancen nutzen und sich den verdienten Sieg sichern. László Varga und Jonas Guger waren die Torschützen, die Rotenturm auf die Siegerstraße führten.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel zwischen Oberdorf und ASKÖ Rotenturm begann mit hohem Tempo und beidseitigem Engagement. Bereits in der 20. Minute hatte Rotenturm die erste große Gelegenheit, als ein gefährlicher Abschluss aus der zweiten Reihe die Abwehr von Oberdorf forderte. Die Gastgeber mussten sich bereits früh auf eine starke Offensivleistung der Gäste einstellen.

In der 45. Minute bekam Rotenturm die nächste gute Möglichkeit, als ein spektakulärer Chip aus 30 Metern an die Latte ging. Die Zuschauer hielten den Atem an, aber das Tor wollte in der ersten Halbzeit einfach nicht fallen. Oberdorf zeigte sich ebenfalls bemüht, aber die Abwehr von Rotenturm stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

Zweite Halbzeit: Rotenturm schlägt zu und gewinnt verdient

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 50. Minute gelang László Varga der Führungstreffer für ASKÖ Rotenturm. Ein präziser Schuss ließ dem Torwart von Oberdorf keine Chance und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieses Tor setzte Oberdorf unter Druck, und sie versuchten, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Rotenturm hielt stand.

Das Spiel blieb spannend und intensiv. Oberdorf kämpfte unermüdlich, aber es gelang ihnen nicht, die Abwehr von Rotenturm zu überwinden. Die Gäste spielten konzentriert und verteidigten ihre Führung mit Geschick und taktischer Disziplin.

In der 90. Minute dann die Entscheidung: Jonas Guger erzielte das 2:0 für ASKÖ Rotenturm. Mit diesem Treffer machten die Gäste den Sack endgültig zu. Oberdorf konnte dem nichts mehr entgegensetzen, und so endete das Spiel nach 96 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Gäste.

II. Liga Süd: Oberdorf : ASKÖ Rotenturm - 0:2 (0:0)

98 Jonas Guger 0:2

50 László Varga 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.