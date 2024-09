SV Kukmirn feiert Kantersieg über den UFC Markt Allhau

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:08

Im Zuge der 6. Runde der II. Liga Süd konnte der SV Kukmirn einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den UFC Markt Allhau feiern. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an überlegen und ließen ihren Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Vor allem in Durchgang zwei zeigten die Hausherren eine brillante Vorstellung in der Offensive.

Führungstor für Kukmirn durch Mihael Rebernik

Bereits in der 23. Minute ging der SV Kukmirn in Führung. Nach einer perfekten Flanke war es Mihael Rebernik, der den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels. Die Gastgeber hatten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit einige gute Chancen, wie zum Beispiel in der 37. Minute, als man allein vor dem Tor auftauchte, jedoch ohne Erfolg blieb.

Der UFC Markt Allhau hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte keine nennenswerten Angriffe verzeichnen. Die Abwehr von Kukmirn stand sicher und ließ keine Gefährdung zu. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen, aber verdienten 1:0-Führung für die Heimmannschaft.

Vier Tore in der zweiten Halbzeit - alle für das Heim-Team

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: Mit einer dominanten Vorstellung des SV Kukmirn. In der 57. Minute erhöhte Luka Klisanin auf 2:0, nachdem er einen Pass von Rebernik souverän ins lange Eck abschloss. Nur drei Minuten später war es wieder Rebernik, der nach einem Ausschuss von Robin Hamr das 3:0 erzielte und damit seine herausragende Leistung weiter unterstrich.

Marko Stojak setzte in der 76. Minute den nächsten Akzent für Kukmirn und besorgte das 4:0. Der UFC Markt Allhau konnte den Angriffswellen der Gastgeber nichts entgegensetzen und musste sich weiterhin in der Defensive behaupten.

Den Schlusspunkt setzte erneut Mihael Rebernik, der in der 86. Minute nach einer Vorlage von Schnurli Lueger das 5:0 erzielte. Damit krönte er seine beeindruckende Leistung an diesem Tag und sorgte für den endgültigen Endstand.

Der Schlusspfiff erfolgte nach sechs Minuten Nachspielzeit in der 96. Minute. Der SV Kukmirn konnte sich über einen verdienten Sieg freuen, während der UFC Markt Allhau an diesem Tag chancenlos blieb.

II. Liga Süd: Kukmirn : Markt Allhau - 5:0 (1:0)

86 Mihael Rebernik 5:0

76 Marko Stojak 4:0

60 Mihael Rebernik 3:0

57 Luka Klisanin 2:0

23 Mihael Rebernik 1:0

