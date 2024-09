SV Güssing feiert deutlichen Heimsieg über den SV Neuberg

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 23:05

Der SV Güssing zeigte eine beeindruckende Leistung gegen den SV Neuberg und sicherte sich einen klaren 4:0-Sieg in der 6. Runde der II. Liga Süd (BGLD). Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle und ließen den Gästen keine Chance, ins Spiel zu finden. Besonders hervorzuheben ist Roman Rasser, der mit einem Triplepack maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Erste Halbzeit: Güssing dominiert und führt deutlich

Die Partie begann vielversprechend für den SV Güssing. Schon in der 23. Minute gelang ihnen der erste Treffer. Márk Meskó war zur Stelle und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Der frühe Führungstreffer setzte den SV Neuberg unter Druck, doch die Gäste fanden kein Mittel, um dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.

In der 35. Minute baute der SV Güssing seine Führung aus. Roman Rasser war zur Stelle und netzte zum 2:0 ein. Der SV Neuberg wirkte zunehmend verunsichert und konnte dem Druck der Gastgeber nicht standhalten. Nur drei Minuten später, in der 38. Minute, war es erneut Rasser, der zum 3:0 traf. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Rasser macht den Triplepack perfekt

Auch nach der Pause blieb der SV Güssing die dominierende Mannschaft. In der 48. Minute war es wieder Roman Rasser, der mit seinem dritten Treffer des Abends auf 4:0 erhöhte. Der Dreierpack des Angreifers besiegelte endgültig die Niederlage des SV Neuberg, der nun keine Hoffnung mehr auf eine Wende im Spiel hatte.

Der SV Neuberg konnte in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr entgegensetzen. Der SV Güssing verwaltete das Spiel souverän und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste zu. Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für die Hausherren.

II. Liga Süd: SV Güssing : Neuberg - 4:0 (3:0)

48 Roman Rasser 4:0

38 Roman Rasser 3:0

35 Roman Rasser 2:0

23 Márk Meskó 1:0

