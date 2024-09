Spannender Heimsieg: SC Grafenschachen dreht Spiel gegen Stegersbach

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 6. Runde der II. Liga Süd setzte sich der SC Grafenschachen mit 2:1 gegen den SV Stegersbach durch. Nach einer von Stegersbach dominierten ersten Halbzeit konnte Grafenschachen in den letzten Minuten das Spiel zu ihren Gunsten wenden. Trotz des unglücklichen Ausgangs für die Gäste boten beide Mannschaften den Zuschauern ein aufregendes Match.

Stegersbach dominiert die erste Halbzeit

Die Partie begann mit einer klaren Überlegenheit des SV Stegersbach, der in den ersten Minuten mehrere Chancen herausspielte. Bereits in der 6. Minute musste SC-Torwart Buchegger eine hundertprozentige Torchance der Gäste vereiteln, als er den Ball zur Ecke klärte. Kurz darauf landete ein weiterer Versuch des SVS im Netz, wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt.

In der 14. Minute war deutlich zu erkennen, dass der SV Stegersbach das Spielgeschehen kontrollierte. Grafenschachen kam in dieser Phase kaum zur Entfaltung und musste sich in der Defensive behaupten. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe Grafenschachen sich etwas gefangen hatte und zumindest einen Gang höher schaltete. Doch der erste Durchbruch gelang den Gästen. In der 40. Minute überwand Alexander Resner die Abwehr mit einem Pass und schob den Ball locker zum 0:1 ein.

Grafenschachen hatte Schwierigkeiten, die Abwehr der Gäste zu knacken und konnte kaum gefährliche Szenen kreieren. Mit einem 0:1-Rückstand ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber standen unter Zugzwang.

Grafenschachen schlägt zurück

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der SC Grafenschachen deutlich verbessert und kam wesentlich besser ins Spiel. Bereits in der 55. Minute war zu spüren, dass die Gastgeber nun mehr Druck aufbauten, doch der SV Stegersbach hielt dagegen. Eine spektakuläre Szene ereignete sich in der 58. Minute, als ein Stegersbacher einen Wahnsinnsvolley nach einer Ecke abfeuerte, den Buchegger jedoch mit einer Glanzparade entschärfen konnte.

Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und in der 65. Minute gelang Grafenschachen der Ausgleich. Nach einer Balleroberung von Hettlinger, der den Ball rechts im Strafraum abspielte, war es Viktor Markus, der zum 1:1 traf.

Die Schlussphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und hoher Spannung. In der 74. Minute rettete Dominik Luif auf der Linie für Grafenschachen, was eine weitere brenzlige Situation für die Gastgeber entschärfte. Doch für den SV Stegersbach kam es noch schlimmer. In der 75. Minute sah Nico Benkö die Gelb-Rote Karte wegen Meckerns, und kurz darauf wurde auch Trainer Manfred Petrus mit einer Roten Karte vom Platz gestellt.

Die Nachspielzeit war mit fünf Minuten angesetzt, und es schien, als ob das Spiel auf ein Unentschieden hinauslaufen würde. Doch in der 94. Minute machte Dominik Luif für Grafenschachen den Unterschied. Mit seinem Treffer zum 2:1 sorgte er für den umjubelten Siegtreffer und drehte das Spiel zu Gunsten der Gastgeber. Kurz darauf endete das Spiel mit einem 2:1-Sieg für den SC Grafenschachen.

In einer spannenden Begegnung zeigte der SC Grafenschachen starke Moral und konnte das Spiel letztlich für sich entscheiden. Der SV Stegersbach musste sich trotz einer überzeugenden ersten Halbzeit geschlagen geben und verlor unglücklich.

