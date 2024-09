Remis zwischen SV Eberau und Großpetersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 20:22

Der SV Eberau und Großpetersdorf trennten sich in einem spannenden Duell der II. Liga Süd (BGLD) mit einem 1:1-Unentschieden. In einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen und taktischen Finessen geprägt war, erzielten Jan Martin Balogh und Robert Hötschl die Tore für ihre jeweiligen Teams. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei der Punkteteilung, die dem Spielverlauf gerecht wurde.

Erste Halbzeit: Traumtor bringt Gastgeber vor der Pause in Front

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie zwischen dem SV Eberau und Großpetersdorf. Bereits in der 5. Minute verzeichnete der SV Eberau den ersten Schuss auf das Tor, was das frühe offensive Bestreben der Heimmannschaft unterstrich.

Nach einigen weniger gefährlichen Szenen sorgte Jan Martin Balogh in der 40. Minute für die Führung der Hausherren. Sein Traumtor zum 1:0 war der Höhepunkt einer ansonsten durchwachsenen ersten Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Großpetersdorf gleicht spät aus

Die zweite Halbzeit begann eher unspektakulär, wie ein Kommentar in der 64. Minute verdeutlichte. Doch mit zunehmender Spieldauer nahm die Spannung wieder zu. Der SV Eberau hatte in der 71. Minute zwei Top-Chancen, konnte diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Großpetersdorf hingegen lauerte auf seine Gelegenheiten und setzte gelegentlich Nadelstiche.

In der 83. Minute gelang Robert Hötschl der Ausgleich für Großpetersdorf. Sein Freistoßtor zum 1:1 sorgte für neuen Schwung in der Schlussphase. Der SV Eberau setzte in den letzten Minuten alles daran, den Siegtreffer zu erzielen, doch trotz einiger guter Chancen blieb ihnen dieser verwehrt.

Trotz der vierminütigen Nachspielzeit konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen, sodass das Spiel mit einem leistungsgerechten 1:1 endete.

II. Liga Süd: Eberau : Großpetersdorf - 1:1 (1:0)

83 Robert Hötschl 1:1

40 Jan Martin Balogh 1:0

