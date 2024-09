SV Rechnitz und SV Mühlgraben teilen Punkte

Spielberichte

Details Freitag, 13. September 2024 22:18

In der siebten Runde der II. Liga Süd trafen der SV Rechnitz und der SV Mühlgraben aufeinander. In einer hart umkämpften Partie trennten sich die beiden Mannschaften mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und sorgten für spannende Momente bis zur letzten Minute.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel startete mit hohem Tempo und ersten Torchancen. Schon in der ersten Minute verzeichnete Mühlgraben den ersten Abschlussversuch, der jedoch knapp am Tor vorbeiging. Der SV Rechnitz versuchte ebenfalls früh Akzente zu setzen und dominierte die Anfangsphase mit gefährlichen Angriffen. In der zwölften Minute belohnten sich die Gastgeber schließlich mit dem Führungstreffer: Ein Angriff durch die Mitte wurde mit einer präzisen Ballstafette vollendet Peter Gergö traf eiskalt zum 1:0.

Doch die Freude der Heimfans währte nicht lange. Der SV Mühlgraben zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 33. Minute gelang den Gästen der Ausgleichstreffer nach einem Eckball. Nach einer ersten geblockten Flanke kam die Kugel erneut in die Mitte, wo Martin Nagy zum Abschluss kam und den Ball im Netz versenkte. Mit diesem 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause, nachdem es in den letzten Minuten der ersten Halbzeit keine weiteren nennenswerten Chancen gab.

Spannende zweite Hälfte ohne Sieger

Nach der Pause kamen beide Mannschaften unverändert aus den Kabinen zurück und setzten ihr intensives Spiel fort. Der SV Rechnitz hatte in der 50. Minute eine gute Gelegenheit durch einen Freistoß in gefährlicher Distanz, doch der Schuss wurde geblockt und führte nur zu einem Eckball. In der 56. Minute hatte Mühlgraben eine Topchance auf die Führung, doch Nagy setzte den Ball knapp am linken Pfosten vorbei.

In der Folgezeit war es wieder der SV Rechnitz, der mehr Druck aufbauen konnte. In der 61. Minute flutschte ein Ball durch und ein Angreifer stand plötzlich alleine vor Torwart Jurica Valentic doch der Gästegoalie wehrte glänzend ab. Weitere Topchancen für Rechnitz folgten, doch sowohl in der 73. als auch in der 77. Minute scheiterten die Hausherren an Keeper Valentic oder verfehlten das Tor knapp.

Die letzten Minuten der Partie waren weiterhin umkämpft. Der SV Rechnitz hatte in der 83. Minute nochmals eine große Möglichkeit, doch auch hier zeigte der Mühlgrabener Torwart eine Topabwehr und hielt das Unentschieden fest. Nach 94 Minuten beendete Schiedsrichter Stojanovic das Spiel mit einem Endstand von 1:1.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus (8196 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Sascha Knaus mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.