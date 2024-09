Später Ausgleich: SV Großpetersdorf und SV Güssing remisieren

Spielberichte

Details Freitag, 13. September 2024 22:32

Das Match in der 7. Runde der II. Liga Süd (BGLD) zwischen dem SV Großpetersdorf und dem SV Güssing endete mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen früh in Führung, konnten diesen Vorsprung aber nicht über die Zeit retten, da die Gäste in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielten.

Frühe Führung durch Stefanich

Das Spiel startete intensiv, und es dauerte nicht lange, bis die ersten spannenden Momente für die Zuschauer zu sehen waren. Bereits in der 12. Minute konnte der SV Großpetersdorf das erste Tor der Partie verbuchen. Mirko Stefanich setzte sich im Strafraum der Gäste durch und schoss den Ball unhaltbar ins Netz, was die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Dieser frühe Treffer verlieh den Gastgebern zusätzlichen Schwung und Selbstvertrauen, während der SV Güssing nun gefordert war, eine Antwort zu finden.

Nach dem Führungstreffer kontrollierte Großpetersdorf weitgehend das Spielgeschehen und versuchte, den Druck aufrechtzuerhalten. Die Gäste aus Güssing bemühten sich, ins Spiel zu finden, hatten jedoch Schwierigkeiten, gefährliche Chancen zu kreieren. Die Defensive der Heimmannschaft stand stabil und ließ wenig zu. Beide Teams zeigten zwar große Einsatzbereitschaft, doch klare Torgelegenheiten blieben Mangelware. Mit dem knappen Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Später Ausgleich durch Meskó

In der zweiten Halbzeit erhöhte der SV Güssing den Druck und versuchte, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Die Gäste agierten nun offensiver und erspielten sich einige Chancen, doch die Abwehr von Großpetersdorf stand weiterhin sicher. Währenddessen verpasste die Heimmannschaft einige Gelegenheiten, die Führung auszubauen und für die Entscheidung zu sorgen.

In der 90. Minute, als viele schon mit einem Heimsieg rechneten, gelang den Gästen aus Güssing der ersehnte Ausgleich. Márk Meskó nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Großpetersdorf und traf zum 1:1. Dieser Treffer war ein harter Schlag für die Gastgeber, die gehofft hatten, die drei Punkte zu sichern.

In den verbleibenden Minuten der Nachspielzeit, die sich über fünf Minuten erstreckte, versuchten beide Teams noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. Doch trotz aller Bemühungen blieb es beim 1:1-Endstand. Die Punkteteilung spiegelt letztlich den Verlauf eines spannenden und umkämpften Spiels wider, in dem beide Mannschaften Phasen der Kontrolle hatten und jeweils einen Treffer erzielten.

II. Liga Süd: Großpetersdorf : SV Güssing - 1:1 (1:0)

94 Márk Meskó 1:1

12 Mirko Stefanich 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.